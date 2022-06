"Plattspots": Plattdeutsche Kurzfilme für Wettbewerb gesucht Stand: 29.06.2022 13:50 Uhr Der Wettbewerb "Plattspots" ruft im Rahmen der Flensburger Kurzfilmtage zu plattdeutschen Einsendungen auf. Noch bis zum 15. August können Kurzfilme unter Motto "Platt mit Plie", also mit Witz und Verstand, eingereicht werden.

von Lina Bande

Die Aufnahme ist ein One-Take, also ohne Schnitte. Das Setting ist simpel, eine Hofeinfahrt. Der Dialog ist kurz, das Video entsprechend nur eine knappe Minute lang. Und die Botschaft ist sowas von eindeutig, dass Frank Jakobs mit seinem Spot "Das Beste an Platt" im Jahr 2019 den ersten Platz belegt hat. Darin fragt eine Frau nach dem Weg und bekommt auch prompt eine Antwort, allerdings auf Platt. Die versteht sie nicht - und poltert los: "Das Beste an Platt ist, dass diese scheiß Sprache bald ausstirbt." Sekunden später wird sie vom Auto überfahren.

VIDEO: "Dat Beste an Platt": Umwerfend komisch (1 Min)

"Plattspots": Geistreiche, plietsche Filme gesucht

Es ist schwarzer Humor, mit dem Frank Jakobs genau das umgesetzt hat, was sich die Initiatorinnen und Initiatoren von "Plattspots" wünschen: „Uns is en gode Maat an Respekt för de Spraak wichtig. Wi nehmen geern wat to'n Smüüstern un Lachen, aver nix, wat belächelt“, sagt Gesa Retzlaff vom Plattdüütsch-Zentrum in Leck. Gemeinsam mit der Hochschule Flensburg und dem Verein filmkorte, der auch die Flensburger Kurzfilmtage organisiert, sucht sie dieses Mal nach Filmen zum Motto "Platt mit Plie", also mit besonderem Witz und Verstand.

VIDEO: "Dr. Plattdüütsch": Plattdeutsch heilt Krebs! (2 Min)

In technischer Hinsicht ist alles erlaubt

Dabei ist die Machart ganz egal, auch in den vergangenen Jahren durfte sich die Jury schon über eine riesige Bandbreite freuen. Aufwendige Animationen oder Stop-Trick-Filme, Knetmännchen oder Legofiguren als Protagonisten: Alles ist erlaubt, nur nicht länger als drei Minuten sollte ein Video sein. Beim Plattdeutschen gibt es auch Hilfe von den Kooperationspartnern, bietet Retzlaff an. Dabei sei es oft sogar ein Vorteil gewesen, wenn man die Sprache erst noch für sich entdecke, blickt sie zurück: "Just Lüüd, de noch nich veel Neegde to Plattdüütsch hebben, gaht oftmals besunners frie un frech an de Opgaav ran. Düsse kreative un mennigmal drieste Frische deit de Saak goot un is willkamen."

VIDEO: "Leuleckerland": Auf dem Torten-Trip (1 Min)

Prämierung bei den Flensburger Kurzfilmtagen

Auch Gruppen dürfen ihre Spots einreichen, nicht nur Einzelpersonen. Einsendeschluss ist der 15. August, dann schaut sich eine Jury alle Filme an. "De kiekt nachher op dat Gesamtpaket, dor sünd Lüüd bi, de duller op de Filmkunst un Lüüd, de mehr na Platt un Plie kieken", so Retzlaff. Die nominierten Plattspots werden dann im November bei den Flensburger Kurzfilmtagen auf der großen Kinoleinwand im Deutschen Haus gezeigt. Neben den drei Jurypreisen, die mit insgesamt 1.000 Euro dotiert sind, wird erstmals auch ein Publikumspreis vergeben. Da bleibt Retzlaff und ihrem Organisationsteam nur der Aufruf: "Ran an de Kamera, kann ok de vun’t Handy sien, un bet to de 15. August en Spot inlangen!" Alle Infos gibt es im Internet auf der Seite plattspots.de.

VIDEO: "Platttdeutsch lernen mit Fiete": So 'n Schietwetter! (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 13.06.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch Filmfestival