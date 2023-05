Pauline Pollmann: Hamburgs Jungstar beim Filmfestival Cannes Stand: 15.05.2023 23:31 Uhr Pauline Pollmann hat gerade ihr schriftliches Abitur beendet. Die junge Schauspielerin reist zum morgigen Start von Filmfest Cannes: Sie spielt im Eröffnungsfilm eine kleine Rolle neben Johnny Depp.

von Herdis Papst

Zum Glück hat die 20-Jährige ihre letzte Arbeit fürs Abi schon geschrieben und hat Zeit, am Dienstag mit Johnny Depp und der Filmcrew über den roten Teppich zu schreiten: zur Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes. Sie spielt Marie-Antoinette, die französische Königin und Gattin von Ludwig XVI. in dem Film "Jeanne du Barry" von Regisseurin und Hauptdarstellerin Maïwenn. Pollmann hat zwar nur eine Nebenrolle, aber immerhin hatte sie zwei Szenen mit dem amerikanischen Star, der Ludwig XV. spielt. "Cannes wird der erste rote Teppich sein, über den ich gehen werde", sagt Pollmann.

Pauline Pollmann: Zwei Szenen an der Seite von Johnny Depp

Ob Pauline Pollmann prominent im Film sein wird, weiß sie selbst noch nicht - und wird das erst bei der Weltpremiere im glanzvollen Kino, Grand Auditorium Louis Lumière, in Anwesenheit des Eröffnungspublikums erleben. Die Gala wird live im französischen Fernsehen übertragen - außerdem startet der Historienfilm über die historisch verbriefte royale Geliebte Jeanne du Barry noch am selben Tag im französischen Kino.

Pollmann wird in ganz Frankreich auf der Leinwand als Königin Marie Antoinette zu sehen sein. Gedreht wurde letzten Sommer und Herbst an historischen Orten wie dem Prunk-Spiegelsaal in Schloss und in den Gärten von Versailles. Außerdem in Pariser Filmstudios und in weiteren französischen Schlössern wie Vaux-le-Vicomte. Mit Johnny Depp hatte sie elf gemeinsame Drehtage.

Bekannt aus "Bibi und Tina", "Großstadtrevier" und "Notruf Hafenkante"

Obwohl noch Schülerin, hat Pollmann schon eine Menge Schauspielerfahrung. Auf der Bühne der Hamburger Staatsoper ging es als Kind los. Sie spielte in "Gladbeck" und dem Biopic "Helmut Schmidt", dann kamen die Pfefferkörner, schließlich "Großstadtrevier". Bei "Notruf Hafenkante" stand sie vergangene Woche vor der Kamera.

Mit Mitarbeit von Patricia Batlle

