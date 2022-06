Panzermuseum Munster bei YouTube-Abos an der Spitze Stand: 01.06.2022 20:44 Uhr Das Panzermuseum in Munster ist von der Videoplattform YouTube ausgezeichnet worden. Als einziges Museum in Deutschland hat es mit seinen Clips 100.000 Abonnenten für sich begeistert.

"Mit einem sehr kleinen Team", wenig Geld und fast ohne Unterstützung von Profis habe das Haus den mit Abstand reichweitenstärksten YouTube-Kanal geschaffen, wie das Panzermuseum im Heidekreis am Mittwoch mitteilte. Der Kanal zeige, dass "Museumsarbeit vielfältig, mit einem Füllhorn an Inhalten und unterhaltsam in den digitalen Raum" erweitert werden könne. Auch im internationalen Vergleich liegt das Panzermuseum bei den Abo-Zahlen demnach mit an der Spitze. Unter den Museumskanälen aus aller Welt erreicht es eigenen Angaben zufolge Platz 18.

VIDEO: Panzermuseum: Neue Sichtweise wegen des Ukraine-Kriegs (04.05.2022) (4 Min)

Mehr als 200 Filme in zehn Jahren

Bereits 2012 hätten die Mitarbeitenden in Munster angefangen, Videos über das Museum zu produzieren und zu veröffentlichen - um mehr Menschen zu erreichen als die Besucherinnen und Besucher des Hauses. Inzwischen seien 227 Filme entstanden - manche vermittelten historisches Wissen, andere zeigten die Arbeit hinter den Kulissen und wieder andere seien aufgezeichnete Livestreams von Veranstaltungen des Hauses.

