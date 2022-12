Paddington, Räuber Hotzenplotz: Familienfilme für Weihnachten Stand: 09.12.2022 14:03 Uhr Ob Kinderfilme wie "Räuber Hotzenplotz", "Der gestiefelte Kater" im Kino oder in der ZDF-Mediathek "Paddington" und "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel": Das sind tolle Familienfilme zu Weihnachten 2022.

von Walli Müller

Die Weihnachtstage stehen bald vor der Tür - und damit auch zwei Wochen Ferien, in denen viele Kinder viel Zeit haben, die sie ja nicht unbedingt allein vor dem Bildschirm verbringen müssen. Es gibt zum Glück auch dieses Jahr im Kino und in den Mediatheken von ARD und ZDF Filme jenseits der allzeit bekannten Klassiker, die man wunderbar mit der ganzen Familie schauen kann. Einige sind schon jetzt im Advent in den Mediatheken zu finden. Eine Übersicht.

"Der Gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch": Animationsspaß voller Wortwitz mit Benno Fürmann im Kino

"Man kennt mich unter vielen Namen: Krieger-Kralle, El Macho Gato - ich bin der gestiefelte Kater!" Diesen lustigen Aufschneider kennt man schon aus einem Kinofilm von 2011. Nun ist er zurück in "Der gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch". Letzter Wunsch deshalb, weil der alte Draufgänger dem Tod ins Auge blicken muss, nachdem er wieder mal leichtfertig ein Leben verspielt hat.

Der gestiefelte Kater ist beim Arzt in der Zwischenwelt:

- Ich habe schlechte Nachrichten: Du bist gestorben.

- Entspann dich! Ich habe neun Leben!

- Und wie oft bist du bereits gestorben?

- Ah, Äh… Ich bin nicht so der Mathe-Crack. Dialog aus "Der gestiefelte Kater - Der letzte Wunsch"

Genau acht Katzenleben sind schon weg, nur noch ein einziges übrig. Und der Tod höchstpersönlich ist in Wolfsgestalt hinter ihm her. Da wird das flauschige Großmaul plötzlich ganz kleinlaut. Das Original-"Spanglisch" von Antonio Banderas überträgt Benno Fürmann ganz wunderbar ins Deutsche. Die Handlung ist gespickt mit Märchenzitaten, die für Kinder gar nicht so leicht zu entschlüsseln sind. Dafür haben dann auch Teenies und Erwachsene Spaß am "Gestiefelten Kater". Ein Animationsabenteuer, reich an Action und an Wortwitz. Ab 22. Dezember im Kino. (FSK 6 Jahre)

VORSCHAU: Trailer: "Der gestiefelte Kater - der letzte Wunsch" (2 Min)

"Der Räuber Hotzplotz": Perfektes Weihnachtskino für die Familie mit tollen Tricks

"Der Räuber Hotzenplotz" geht wieder um im Kino. Nach Gert Fröbe und Armin Rohde hat nun Nicholas Ofczarek den Räuber-Schlapphut auf - und Großmutters Kaffeemühle im Visier. Als sie ihn in ihrem Garten erblickt, fleht sie: "Bitte, Herr Hotzenplotz, die Mühle dürfen Sie mir nicht wegnehmen. Wenn man daran kurbelt, dann spielt sie mein Lieblingslied." Er zeigt jedoch kein Erbarmen: "Eben deswegen. Ich will auch so eine Mühle haben."

Das ist nicht mehr der Grobian von früher, sondern ein sehr menschlicher, zurückhaltend auftretender Räuber. Ganz im Gegensatz zum theatralisch aufspielenden August Diehl, der als Zauberer Petrusilius Zwackelmann den Kasperl gefangen hält.

Kasperl und Petrusilius Zwackelmann unterhalten sich:

- Ähm, ich soll erst sechs Eimer Kartoffeln zersägen. Zweitens drei Klafter Holz schrubben, drittens den Fußboden in der Küche schälen.

-Aufhören! Es genügt mir, dass du sechs Eimer Kartoffeln schälst und klein schnippelst. Denn ich wünsche Bratkartoffeln mit Speck! Dialog aus "Räuber Hotzenplotz" (Kinofilm)

Otfried Preußlers zeitlos schöne Buchvorlage gewinnt in dieser liebevollen Neuverfilmung sogar noch durch lustige Trickeffekte und den wunderschönen Soundtrack von Niki Reiser. Perfektes Weihnachtskino für die ganze Familie! Ab 22. Dezember im Kino. (FSK 0 Jahre)

VORSCHAU: Trailer: "Räuber Hotzenplotz" zu Weihnachten im Kino (2 Min)

"Ein Weihnachtsfest für Teddy": Norwegisches Filmmärchen, ideal für kleine Kinder im Kino

Ideal für kleinere Kinder ist - mit nur 70 Minuten Länge - das norwegische Filmmärchen "Ein Weihnachtsfest für Teddy". Da wünscht sich die achtjährige Mariann nichts sehnlicher als den Kuschelbär von der Losbude. Doch der leicht größenwahnsinnige Teddy manipuliert das Glücksrad, um nur ja nicht in Kinderhände zu geraten: "Es hat doch wohl ehrlich niemand Lust, von einem Kind gewonnen zu werden! Ein Kind kann dich nicht mit rausnehmen und mit dir erleben, was die Welt zu bieten hat. Versteht mich nicht falsch, Kinder mögen süß und nett sein und so weiter. Aber hast du jemals ein Kind ein Auto fahren sehen zum Beispiel? Oder ein Flugzeug fliegen?" Ein Mix aus "Toy Story" und "Paddington" im Bullerbü-Look - sehr fantasievoll gemacht. Seit 17. November im Kino. (FSK 0 Jahre)

VORSCHAU: Norwegischer Kinderfilm "Ein Weihnachtsfest für einen Teddy" (2 Min)

"Paddington": Teil 1 und 2 der quirligen Abenteuer des britischen Teddys zu Heiligabend in der ZDF Mediathek

Dieses Jahr musste sich der britische Plüschbär Paddington von seiner Lieblings-Tee-Bekanntschaft verabschieden: von der Queen Elizabeth II., die im September gestorben ist. Davon war bei seinen früheren turbulenten Abenteuern im Kino natürlich noch keine Rede. In "Paddingon" ist der kleine Bär vom Urwald in Peru nach London gereist um seinen Fundort kennenzulernen: die Paddington-Station. In der Metropole findet findet er Unterschlupf bei der reizenden Familie Brown, wo ihm eine durchgeknallte Tierpräparatorin ans Fell will.

Und in "Paddington Teil 2" lebt der gemütliche Bär nach wie vor in London. Als aus Mr. Grubers Antik-Laden ein altes Klapp-Bilderbuch verschwindet, gerät er in Verdacht, ein Dieb zu sein. Beide Filme sind mit Stars wie Elyas M'Barek (als Stimme von Paddington), Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Jim Broadbent, Brendan Gleeson und Hugh Grand als Fiesling fantastisch besetzt. (FSK 0)

Sendetermine der "Paddington" Kinofilme auf ZDF NEO Paddington 1: ZDFneo, 23. Dezember ab 21.45 Uhr, anschließend in der ZDF Mediathek

Paddington 2: ZDFneo, 23. Dezember, ab 23.10 Uhr, anschließend in der ZDF Mediathek

Wintermärchen für die ganze Familie in der ZDF Mediathek:

Von "Hänsel und Gretel" über "Rumpelstilzchen" und "Dornröschen" bis hin zu "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren": In der Adventszeit sind zahlreiche Märchenperlen in der ZDFmediathek abrufbar. Mit dabei auch "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" für Kinder frei nach dem Grimm'schen Märchen "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich". Ein falscher Prinz wird beim Diebstahl einer goldenen Kugel erwischt und in einen magischen Wald verbannt, wo ihn eine Fee ungewollt in einen Frosch verwandelt. Die Verzauberung kann nur durch den Kuss einer Prinzessin aufgehoben werden. Diese Neuinterpretation von 2022 mit Milena Tscharntke, Götz Otto, Simon Werner und Christoph Maria Herbst läuft an Heiligabend. Sendezeit Sonnabend 24. Dezember 2022 ab 16:30 Uhr im ZDF und ist schon jetzt in der ZDF Mediathek zu finden.

Weitere Informationen Alte und neue Kindermärchen in der ZDF Mediathek "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" und viele andere Märchen für Kinder in der ZDF Mediathek für die Weihnachtstage. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 20.12.2022 | 11:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher Weihnachten Spielfilm