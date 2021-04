Oscars: Vinterbergs "Der Rausch" ist bester internationaler Film Stand: 26.04.2021 03:33 Uhr Die Tragikomödie "Der Rausch" mit Mads Mikkelsen von Thomas Vinterberg hat am Sonntag den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen. Der Däne ist zudem für den Regie Oscar-nominiert.

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die 93. Academy Awards gefeiert. Der Däne Thomas Vinterberg hat mit seiner Tragikomödie "Der Rausch" den Oscar als bester internationaler Film gewonnen. "Dieser Film geht um das Verlieren von Kontrolle im Leben – sowie ich ich es verloren habe. Ich danke meiner Frau, meinem Drehbuchautor Tobias Lindholm, mein leuchtendes Vorbild - ein besonderer Dank geht an Mads Mikkelsen", sagte der erfreute Däne in seiner Dankesrede.

Wo immer Thomas Vinterbergs Film "Der Rausch" auch hinkommt: Überall wird er gefeiert. Er hätte 2020 in Cannes laufen sollen und trägt seitdem das Label dieses französischen Filmfestivals, war Publikumsliebling bei der Weltpremiere im kanadischen Toronto. Kurz lief er im Kino beim Filmfest Hamburg im Herbst und räumte beim Europäischen Filmpreis vier der Hauptauszeichnungen ab.

"Der Rausch" Publikumsliebling auf vielen Festivals

Auch bei den kürzlich online abgehaltenen britischen Filmpreisen Baftas räumte der Film in der Kategorie bester nicht englischsprachiger Film ab. Gestern standen in Los Angeles die Oscars in der Nacht von Sonntag auf Montag an und "Der Rausch" war - mit "Minari" - einer der Favoriten in der Kategorie bester internationaler Film.

Thomas Vinterberg als erster Däne nominiert für Regie-Oscar

Für die bewegende Tragikomödie, die das Leben in all seinen Facetten feiert, durfte der Filmemacher Thomas Vinterberg auf einen Oscar als bester Regisseur hoffen. Damit war er der erste Däne mit dieser Nominierung. Die Auszeichnung ging jedoch an Chloé Zhao für "Nomadland". In seiner Heimat war "Der Rausch" - im Original: "Druk" der größte Kinoerfolg 2020 auf der Leinwand und damit sein bislang publikumsstärkster Kinoerfolg in Dänemark. Auch seinLandsmann und Kollege Ulrich Thomsen, mit dem Vinterberg mehrere Filme, wie "Das Fest" und "Die Kommune" gedreht hat, war begeistert vom Film.

Der Film handelt von Martin, gespielt von Mads Mikkelsen, einem Lehrer aus Leidenschaft. Gemeinsam mit drei weiteren Freunden spricht er über die Theorie eines norwegischen Philosophen, derzufolge sie mit mehr Alkoholgehalt im Blut leistungsfähiger sein sollten. Sie beschließen, ein Sozialexperiment zu machen und während der Arbeitszeit einen Pegel zu halten. Nach ersten Erfolgen sind die vier Freunde begeistert. Doch natürlich hat das Experiment gravierende Folgen.

Die dänische Tragikomödie mit Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang und Maria Bonnevie soll am 15. Juli im Kino starten.

