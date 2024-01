Oscars: Nominierungen für "Das Lehrerzimmer" und Sandra Hüller Stand: 23.01.2024 15:07 Uhr Die Nominierungen für die diesjährigen Oscars stehen fest. Deutschland ist mehrfach dabei. Etwa mit dem in Hamburg gedrehten Drama "Das Lehrerzimmer" von Ilker Çatak. Auch Wim Wenders und Sandra Hüller sind nominiert.

Der in Hamburg produzierte Film "Das Lehrerzimmer" von Çatak stand auf der Liste mit 15 Filmen für den Oscar als bester internationaler Film 2024 - und hat es nun auf die Liste mit fünf Nominierten geschafft. Die Moderatoren Zazie Beetz und Jack Quaid haben im raschen Wechsel die Namen der Nominierten in 23 Kategorien verkündet. Das Video ist noch in voller Länge zu sehen.

Eine Lehrerin in moralischer Zwickmühle

Im fünffach mit "Lolas" preisgekrönten Drama "Das Lehrerzimmer" geht es um eine Lehrerin in einer moralischen Zwickmühle. Der Film wurde von der Moin Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein gefördert. Im August 2023 hatte die Auslandsvertretung des Deutschen Films (German Films) den von Ingo Fliess produzierten Film als Deutschlands Oscar-Hoffnung auserkoren.

Das Drehbuch stammt von Çatak und seinem Freund aus Schulzeiten, Johannes Duncker. Hauptdarstellerin ist die in Hamburg geborene Schauspielerin Leonie Benesch, Çatak ist Absolvent der Hamburg Media School und hat mehrere Filme in der Hansestadt gedreht, etwa "Es gilt das gesprochene Wort" und "Es war einmal Indianerland."

Wim Wenders mit "Perfect Days" in Kategorie "Bester internationaler Film"

Ein weiterer Film auf Liste mit fünf Nominierten hat einen Hamburg-Bezug: Wim Wenders, der lange in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste unterrichtet hat, vertritt Japan bei den Oscars nun mit seinem in Tokio gedrehten Film um einen philosophierenden Toiletten-Reiniger, "Perfect Days". Wenders hatte ihn im Oktober zuletzt beim Filmfest Hamburg vorgestellt.

Sandra Hüller ist nominiert als beste Hauptdarstellerin

Zwei mehrfach bereits preisgekrönte Filme mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller hatten Chancen auf Oscar-Nominierungen, weil sie in den USA einen Verleih haben - und haben nun jeweils Nominierungen erhalten. Der französische Cannes-Sieger "Anatomie eines Falls", in dem Hüller eine Mutter und Autorin unter Mordverdacht spielt, ist sogar in der Kategorie bester Film gelandet, Sandra Hüller als beste Hauptdarstellerin nominiert, Justine Triet mit ihrem Lebenspartner Arthur Harari fürs beste Original-Drehbuch nominiert.

Im Drama "The Zone of Interest" von Jonathan Glazer über das Leben der Familie des KZ-Kommandanten Rudolf Höss spielt die 45-Jährige die Ehefrau von Höss, die direkt hinter den Mauern des KZ Ausschwitz ihre Kinder großzieht. Auch dieser Film ist in der Königsklasse bester Film gelistet, Glazer als bester Regisseur nominiert.

Mit insgesamt zwölf Nominierungen führt das Drama "Oppenheimer" von Christopher Nolan vor "Poor Things" (Elf Nominierungen), Killers of the Flower Moon (neun Nominierungen) und "Barbie". Die Komödie ist in acht Kategorien vertreten, Greta Gerwig allerdings nicht als beste Regisseurin nominiert.

Oscars werden am 10. März in Los Angeles vergeben

Die 96. Verleihung der Oscars findet am 10. März in Los Angeles statt. Moderiert wird die diesjährige Verleihung von Jimmy Kimmel, der die Oscars-Gala bereits 2017, 2018 und 2023 präsentiert hatte.

