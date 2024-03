Oscars: Daumendrücken für Çataks Film "Das Lehrerzimmer" Stand: 10.03.2024 21:58 Uhr Warmlaufen für die Oscar-Nacht. Gleich werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Berechtigte Hoffnungen macht sich Regisseur İlker Çatak. Für sein Drama "Das Lehrerzimmer", das zum Großteil in Hamburg gedrehte wurde, ist er in der Kategorie "Bester internationaler Film" nominiert. Beitrag anhören 3 Min

von Patricia Batlle

Gefeiert wird schon vor der Oscar-Nacht - im sonnigen Garten der Villa Aurora mit Blick auf den Pazifik. Beim traditionellen Empfang für die deutschen Oscar-Anwärter in dem historischen Gebäude, wo einst der Schriftsteller Lion Feuchtwanger wohnte, sind Sandra Hüller, Wim Wenders und İlker Çatak von Fotografen und Kamerateams umlagert. Sie sei sehr froh, hier zu sein, sagte Hüller vor Hunderten Gästen.

Die in Leipzig lebende Schauspielerin ist mit ihrer Hauptrolle in dem französischen Justizdrama "Anatomie eines Falls" als beste Hauptdarstellerin im Rennen. Dazu kommt eine Nebenrolle in "The Zone of Interest" als Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß. Beide Filme sind für jeweils fünf nominiert. Auch der 78-jährige Wim Wenders ist bei dem Oscar-Endspurt dabei. Die deutsche Regie-Legende war bereits dreimal für einen Dokumentarfilm-Oscar nominiert, aber immer leer ausgegangen.

Abstimmung für die Oscars 2024 abgeschlossen

Filmfans weltweit werden gespannt die Gala verfolgen, wenn in Hollywood gleich zum 96. Mal die Oscars verliehen werden. Die gut 9.000 Mitglieder der Filmakademie haben ihre Abstimmung über die Preisträger in den insgesamt 23 Oscar-Sparten abgeschlossen. Unter den Nominierten in der Kategorie bester internationaler Film ist der in Berlin geborene und teilweise in der Türkei aufgewachsenen Regisseur Ílker Çatak. Der 40-Jährige hat, wie er im Gespräch mit NDR Kultur während der Berlinale erzählte, bei der er als Kurzfilmjuror gedient hat, seit der Nominierung kaum mehr als drei Wochen zu Hause verbracht. So eine Oscarkampagne sei mit sehr viel "Zeitaufwand, viel Reisen, Handshaking und Socialising verbunden." Er gehe auch mit "genau null Erwartungen in die Verleihung", sagte der Regisseur im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur. "Dabei zu sein ist schon total irre, wenn man sich mal vergegenwärtigt, von wo wir gestartet sind."

Viele Hamburgerinnen und Hamburger drücken nun kräftig die Daumen, darunter der Regisseur und Drehbuchautor Fatih Akin, Produzentin Nurhan Sekerci-Porst und Kultursenator Carsten Brosda (SPD). "Du hast so oder so schon gewonnen, alleine schon weil du es soweit gebracht hast", sagt der Hamburger Akin. Auch der Schweizer Schauspieler Joel Basman, der bald in der ARD-Serie "Kafka" zu sehen sein wird und mit dem Çatak bereits den Film "Es war einmal Indianerland" gedreht hat, freut sich über die Oscar-Chance des Regisseurs: "Ich finde, das es das Wunderschönste ist und wohlverdient, einfach nur großartig, wie er seinen Weg macht. Ich bin auch ein großer Fan von Leonie Benesch!"

"Das Lehrerzimmer": Preisgekrönter Film mit Erfolg an der Kinokasse

Sein mit fünf Deutschen Filmpreisen prämiertes Drama handelt von einer Lehrerin, die eine Serie von Diebstählen an der Schule aufklären möchte. Sie muss mit ansehen, wie die Direktorin eine Art Razzia in ihrem Klassenzimmer durchführt. Ein türkisch-stämmiger Junge wird zu Unrecht verdächtigt. Das Drehbuch stammt von Çatak und seinem Freund aus Schulzeiten, Johannes Duncker. Hauptdarstellerin ist die in Hamburg geborene Schauspielerin Leonie Benesch. Ein Großteil des Filmteams ist bereits in Los Angeles, darunter auch Produzent Ingo Fliess, der im Gespräch bei der Berlinale erzählte, seine Produktionsfirma sei kurzfristig zu einer Art "Reisebüro" geworden.

Mehr 270.000 Kinokarten wurden bislang bundesweit für "Das Lehrerzimmer" verkauft, das Drama hatte auch in anderen Ländern Europas einen Filmstart und sogar einen Verleih in den USA. Nach der Berlinale hatte Çatak deutsche Medien für Ignoranz und Ausgrenzung kritisiert, etwa werde sein Name kaum erwähnt oder falsch geschrieben. Er habe dafür "überwältigend viel positives Feedback bekommen, sehr bewegende Mails und Nachrichten von Menschen mit Migrationsgeschichte, die ähnliche und noch viel schlimmere Ausgrenzungen erlebt haben".

Wim Wenders und Çatak: Gegenseitiges Daumendrücken

Neben der Nominierung des deutschen Films "Das Lehrerzimmer" ist auch Wim Wenders' Film "Perfect Days" für Japan nominiert. Im Gespräch mit NDR Kultur hatte Regisseur Çatak gesagt, dass er dem 78-jährigen Wenders die Daumen drücke. "Ich würde es ihm von Herzen wünschen, weil er einfach nicht nur ein großartiger Filmemacher ist, sondern ein großzügiger Mensch, der für meinen Film Lobby gemacht hat, obwohl er selbst einen Film hat. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass er gewinnt."

Die ebenfalls in der Kategorie bester internationaler Film nominierten Regisseure Wenders, Jonathan Glazer und Matteo Garrone seien "Leute, mit deren Filmen ich groß geworden bin." Auch Wenders erzählt im dpa-Gespräch: "İlker ist ein super Typ und toller Regisseur und ich mag den Film ganz außerordentlich gerne. Ich freue mich, dass sie so weit gekommen sind, die freuen sich, dass wir so weit gekommen sind und wir drücken einander die Daumen, würde ich mal sagen", so Wenders. Dessen meditativer Film erzählt von einem Mann namens Hirayama (Koji Yakusho), der in Tokio besonders schön gestaltete Toiletten reinigt und mit seinem einfachen Leben zufrieden ist.

Sandra Hüller für "The Zone of Interest" als beste Hauptdarstellerin nominiert

Mit gleich zwei Filmen ist die 45 Jahre alte Schauspielerin Sandra Hüller bei der Oscar-Gala dabei - und hat bereits Oscar-Geschichte geschrieben. Die gebürtige Thüringerin hofft nun auf ihren ersten Oscar. Sie ist nominiert für ihre Rolle als Schriftstellerin unter Mordverdacht im Justiz-Drama "Anatomie eines Falls" der Französin Justine Triet. Der Cannes-Siegerfilm ist für fünf Oscars nominiert, unter anderem als bester Film. In der Kategorie beste weibliche Hauptdarstellerin konkurriert sie nun mit Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Cary Mulligan ("Maestro"), Emma Stone ("Poor Things") und Annette Bening ("Nyad"). Auch im KZ-Drama "The Zone of Interest" des Briten Jonathan Glazer spielt sie die Hauptrolle als Hedwig Höß, Ehefrau des KZ-Kommandanten Rudolf Höß. Dieser ist, wie "Anatomie eines Falls", ebenfalls für fünf Oscars nominiert, auch in der Königsklasse bester Film. Er gilt als Favorit in der Kategorie, in der Wenders und Çatak nominiert sind: als bester internationaler Film.

Zuletzt hatte Edward Bergers mit mehreren Oscars preisgekrönter Kriegsfilm "Im Westen nichts Neues" in dieser Kategorie gewonnen.

