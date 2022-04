Oscars 2022: Will Smith tritt nach Ohrfeigen-Eklat aus Filmakademie aus Stand: 02.04.2022 10:18 Uhr US-Schauspieler Will Smith hat als Folge des Ohrfeigen-Eklats bei der Oscar-Vergabe seinen Rücktritt aus der Filmakademie bekanntgegeben.

von Patricia Batlle

Sein Verhalten bei der Preisverleihung sei "schockierend, schmerzhaft und unentschuldbar" gewesen, schrieb der Oscar-Preisträger am Freitagnachmittag in einer Mitteilung, die die Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" veröffentlichten. Er habe damit viele Menschen verletzt, darunter Chris Rock. Er würde seine Mitgliedschaft in der Academy of Motion Picture Arts and Sciences aufgeben und mögliche weitere Schritte des Verbands akzeptieren, hieß es weiter.

Keine Anzeige von Komiker Chris Rock

Der Produzent der Oscar-Show, Will Packer, hat sich erstmals öffentlich zu dem Ohrfeigen-Eklat bei den 94. Academy Awards geäußert. Die Polizei hätte den Schauspieler wegen "Körperverletzung" festnehmen können, sagte Packer in der Sendung "Good Morning America". Der Komiker Chris Rock habe es aber abgelehnt, Anzeige zu erstatten. Auszüge aus dem Interview mit Parker wurden am Donnerstagabend von dem Sender ABC veröffentlicht.

Einen Tag nach der Oscarverleihung hatte sich Will Smith bei Komiker Chris Rock für seine Ohrfeige entschuldigt. "Mein Verhalten bei den gestrigen Academy Awards war inakzeptabel und unentschuldbar", schrieb Smith bei Instagram. "Witze auf meine Kosten sind Teil des Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich zu ertragen und ich habe emotional reagiert." Er wolle sich bei Rock, den Veranstaltern der Oscars, den Zuschauern und allen Beteiligten rund um den Film "King Richard" entschuldigen, schrieb der 53-jährige US-Schauspieler weiter. Der Vorfall sei ihm peinlich.

Doch die Oscar-Academy hat nun ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet, wie sie am Mittwoch bekannt gab. Der Verband äußerte sich selbstkritisch: "Wir hätten anders mit der Situation umgehen können", denn das Verhalten Smiths sei "zutiefst schockierend" und "traumatisch" gewesen. Bei der nächsten Sitzung der Academy am 18. April würden weitere Konsequenzen erwogen. Eine mögliche Folge sei sein Ausschluss aus der Academy, hieß es in der Mitteilung weiter.

Will Smith reagierte auf unpassenden Witz über seine Frau

Der Vorfall ergeignete sich kurz vor der Verleihung des Oscar für den besten Hauptdarsteller an Will Smith für seine Rolle als Richard Williams (Vater der beiden Williams-Schwestern) in "King Richard", Unmittelbar davor hatte Comedian Chris Rock einen unpassenden Witz über die krankheitsbedingte Frisur von Jada Pinkett Smith, die Ehefrau Will Smiths, gemacht. Daraufhin stürmte der Schauspieler die Bühne, ohrfeigte den Komiker, setzte sich danach auf seinen Platz zurück und beschimpfte diesen noch lauthals: "Lass den Namen meiner Frau aus Deinem verdammten Mund!".

Als er wenig später den ersehnten Oscar überreicht bekam, hielt Will Smith tränenüberströmt eine sechsminütige Dankesrede, in der er sich zwar bei der Oscar-Academy entschuldigte und bat: "Hoffentlich ladet ihr mich je wieder ein". Der 80-jährige Richard Williams, den Smith spielt, ließ durch seinen Sohn Chavoita LeSane am nächsten Tag mitteilen: "Wir kennen nicht alle Einzelheiten des Geschehens. Aber wir dulden nicht, dass jemand einen anderen schlägt, es sei denn, es ist Selbstverteidigung", wie "NBC News" am Dienstag berichtete.

Oscar-Academy: Will Smith weigerte sich, Gala nach Ohrfeige zu verlassen

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verurteilt "die zutiefst schockierenden und traumatischen Handlungen von Herrn Smith bei der Show", hieß es in einer Mitteilung nach der Veranstaltung. Die Academy dulde keine Form von Gewalt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde Will Smith unmittelbar nach dem Vorfall auf der Bühne dazu aufgefordert, die Gala zu verlassen. Er habe sich jedoch geweigert.

Tragikomödie "Coda" erhält Oscar für den besten Film

Die Tragikomödie "Coda" wurde bei der Gala in Los Angeles in der Nacht zum Montag mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet, Jane Campion bekam den als beste Regisseurin. Die Produktion "Coda" ist ein Remake des französischen Hits "Verstehen Sie die Béliers?" und konnte alle drei Oscar-Nominierungen einlösen. So erhielt Regisseurin Siân Heder auch die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch. Schauspieler Troy Kotsur holte den Oscar als bester Nebendarsteller. Er ist der erste männliche gehörlose Schauspieler mit einem Oscar und spielt den gehörlosen Vater einer Fischerfamilie, dessen hörende 17-jährige Tochter Ruby (Emilia Jones) ihr Gesangstalent in einem Chor entdeckt.

Regisseurin Jane Campion schreibt Filmgeschichte mit "The Power of the Dog"

Für den zwölffach nominierten Film "The Power of the Dog" von Jane Campion - eigentlich der große Favorit des Abends - war die Oscar-Preisverleihung in Los Angeles eine Enttäuschung: Von zwölf Nominierungen blieb ein einziger Oscargewinn - der immerhin Filmgeschichte schreibt. Die neuseeländische Filmemacherin Campion wurde mit ihrem Psychodrama erst als dritte Frau der Filmegeschichte als beste Regisseurin ausgezeichnet. Sie ist die erste, die überhaupt zweimal in dieser Kategorie nominiert war. Vor ihr wurden erst Katheryn Bigelow und Chloé Zhao als beste Regisseurinnen gewürdigt.

Campions für "The Power of the Dog" nominierte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Benedict Cumberbatch und Kirsten Dunst gingen leer aus. Stattdessen erhielt Schauspielerin Jessica Chastain den Oscar als beste Schauspielerin für ihre Rolle in der Komödie "The Eyes of Tammy Faye".

"Dune" großer Sieger mit sechs Oscars - auch für Hans Zimmer

In fast allen technischen Kategorien siegte das Fantasy-Drama "Dune" von Denis Villeneuve, dem großen Gewinner des Abends mit sechs Oscars. Unter anderem für den besten Schnitt, bestes Produktionsdesign und beste Kamera für Greig Fraser. Zwei Deutsche erhielten für ihre Arbeit am dreistündigen Film Oscars: Der Komponist Hans Zimmer, der jedoch aktuell auf Tournee in Europa ist und daher die Statuette nicht persönlich entgegennahm.

Ebenfalls geehrt wurde der deutsche Spezialist für visuelle Effekte, Gerd Nefzer. Er nahm nach "Blade Runner 2049" mit seinem Team seinen zweiten Oscar für die besten visuellen Effekte entgegen. Im Gespräch mit der "Deutschen Presseagentur" unmittelbar nach Abtritt von der Bühne bedankte sich Nefzer bei seinem "unglaublichen" Regisseur Villeneuve: "Er ist ein großartiger Kerl und ich liebe ihn sehr."

Billie Eilish erhält Oscar für James-Bond-Song "No Time To Die"

Die Musikerin Billie Eilish erhielt den Oscar für den besten Song "No Time to Die", den sie mit ihrem Bruder Finneas komponiert hatte. Es ist das Titel-Lied zum gleichnamigen James-Bond-Abenteuer mit Daniel Craig von Cary Fukunaga. Beide spielten das Lied während der mehr als dreistündigen Gala, die, wie jedes Jahr, viel länger lief, als geplant.

