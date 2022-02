Oscars 2022 - Welche Filme haben Chancen auf eine Nominierung?

Oscar-Nominierungen: "Ich bin dein Mensch" mit Chancen Stand: 08.02.2022 06:00 Uhr Heute Nachmittag werden die Oscar-Nominierungen in Los Angeles bekannt gegeben. Maria Schraders "Ich bin dein Mensch" - mit der Hamburgerin Maren Eggert in der Hauptrolle - hat Chancen auf eine Nominierung als bester internationaler Film.

von Patricia Batlle

Nachdem sie im vergangenen Jahr bereits mit mehreren Lolas ausgezeichnet wurde, kann sich Regisseurin Maria Schrader nun berechtigte Hoffnungen machen für die Oscars nominiert zu werden. In der Kategorie bester internationaler Film steht sie mit "Ich bin dein Mensch" auf der Shortlist. 15 Filme sind in der Vorauswahl - fünf werden am Ende nominiert. Der Sci-Fi-Liebesfilm bei dem Maren Eggert eine Frau spielt, die mit einem Androiden zusammenlebt, steht noch bis zum 25. Juni in der ARD Mediathek. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verkündet die Nominierungen ab 14.18 Uhr deutscher Zeit im Livestream.

Oscars 2022: "Belfast" und "The Power of the Dog" sind Favoriten

Zu den Favoriten auf eine Oscar-Nominierung als bester Film zählen unter anderem "Belfast" und "The Power of the Dog". Der Spielfilm "Belfast" handelt von der Kindheit Sir Kenneth Branaghs im Nordirland der 60er-Jahre. Er hat bereits einen Golden Globe für das beste Drehbuch bekommen und war auf vielen Filmfesten - unter anderem auch in Hamburg zu sehen. In der Kategorie "Bester Film" musste sich "Belfast" bei den Golden Globes aber der Netflix-Produktionen "The Power of The Dog" geschlagen geben - ein Psychodrama der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion in einem Western-Setting. Mit Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons und Kirsten Dunst ist der Film in den Hauptrollen prominent besetzt. Jane Campion gilt bei den Oscars auch als Favoritin in der Kategorie beste Regie - bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig war sie dafür bereit mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet worden, im Januar folgte der Golden Globe.

Weitere mögliche Oscars-Nominierte

Auch der apokalyptische Katastrophenfilm "Don't Look Up" von Adam McKay mit Meryl Streep, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence und der Blockbuster "Dune" von Denis Villeneuve dürfen sich Chancen ausrechnen. Regisseurin Chloé Zhao, die im vergangenen Jahr mit "Nomadland" triumphierte, kann sich mit dem Marvel-Blockbuster "Eternals" erneut Hoffnungen auf Oscar-Nominierungen machen. Zum erweiterten Kandidatenkreis zählen Steven Spielbergs Musicaldebüt "West Side Story", "Nightmare Alley" von Guillermo del Toro, Ridley Scotts "House of Gucci" sowie Wes Andersons Episodenfilm "The French Dispatch".

