Oscars 2022: Branaghs "Belfast" mit Chancen auf Nominierungen Stand: 07.02.2022 18:55 Uhr Die Chance auf viele Oscar-Nominierungen stehen gut für Sir Kenneth Branaghs Schwarz-Weiß-Film "Belfast". Im Herbst erzählte der britische Filmstar in Hamburg, wie viel Biografisches seiner Kindheit im Film steckt.

von Patricia Batlle

Der Spielfilm "Belfast" handelt von der Kindheit Sir Kenneth Branaghs in Nordirland in den 60er-Jahren. Der Film hat bereits bei mehreren Festivals weltweit teilgenommen, beim Filmfest Toronto den Hauptpreis und bereits einen Golden Globe fürs beste Drehbuch erhalten. Der semi-autobiografische Film Branaghs gehört zu den Oscar-Favoriten. 2022 findet die Verleihung des Oscars am 27. März statt. Zum 94. Mal werden dann die Goldenen Statuetten in Los Angeles verliehen. Die Nominierungen werden am Dienstag bekannt gegeben.

"Belfast" - Golden Globe fürs Beste Drehbuch

Sir Kenneth Branagh freut sich über alle bisherigen Preise und Nominierungen für den Film: "In Zeiten wie diesen hilft jedem Film alles, was Aufmerksamkeit fürs Kino erzeugt", sagte der Filmemacher vor wenigen Tagen in einem BBC-Radiointerview. Dazu gehörten Nominierungen, Festivals und Filmrezensionen.

Sein semi-autobiografischer Film handelt von historischen Tatsachen, die Branagh als Neunjähriger erlebte. "Ich erlebte damals etwas, das mein Leben für immer verändert hat. Das war der 15. August 1969 in Belfast, als ein Mob durch unsere Straße fegte", so Branagh im Radio-Interview. In seiner Straße lebten Katholiken und Protestanten Tür an Tür. "Der Mob markierte die Türen der Katholiken in der Straße. Kurz danach wurden sie aus den Häusern gezwungen. Danach entwickelte sich der Nordirlandkonflikt mit verheerenden Folgen, der als 'The Troubles' bezeichnet wird." Der Film "Belfast" zeige die Geschehnisse unmittelbar nach dem 15. August aus Sicht des neunjährigen Kenneth, im Film Buddy, gespielt vom zehnjährigen irischen Nachwuchsschauspieler und Tänzer Jude Hill.

Die Handlung zeige "eine Version meiner Familie im Laufe der neun Monate nach diesem Einschnitt. In der Zeit haben meine Eltern überlegt, ob sie bleiben oder fortziehen", so der heute 61-jährige Branagh.

Idee zu "Belfast" kam Sir Kenneth Branagh beim ersten Lockdown

Kenneth Branagh kam die Idee zum Drehbuch des Filmes zu Beginn der Pandemie, als es "kaum Fluglärm am Himmel und keinen nennenswerten Verkehrslärm auf der Straße" gab. So kamen all die Geräusche seiner Kindheit in Belfast wieder hoch. "Ich hatte schon immer über diese Zeit schreiben wollen. Wie Menschen nun mit Konflikten in der Pandemie umgehen war mir sehr vertraut - aus meiner Zeit in Belfast," sagte Branagh im Interview mit NDR Kultur, als er im Herbst seinen Film persönlich in Hamburg vorstellte. "Dieses Gefühl, dass alles drunter und drüber geht, dass die Zukunft ungewiss ist", kenne er nur zu gut. Damals begann er mit dem Schreiben des Drehbuchs zu "Belfast".

Im Film spielen die "Outlander"-Schauspielerin Caitríona Balfe und Jamie Dornan ("Fifty Shades of Grey") Branaghs Filmeltern. Der Vater pendelt dabei von England nach Belfast, um die Familie mit dem Job in England ernähren zu können, daher ist die Mutter oft allein mit den zwei Söhnen. Die großartige Dame Judi Dench und Ciarán Hinds spielen Branaghs Großeltern der filmverrückten Familie, die es liebt, ins Kino zu gehen, Western und Hollywoodkino zu gucken. Je akuter die Gefahr in der Straße mit den "Troubles" wird, desto dringender überlegen Buddys Eltern, aus Belfast wegzuziehen - was die tatsächliche Familie Branaghs tatsächlich tat, als Kenneth noch keine zehn Jahre alt war.

Als Soundtrack dienen eine Handvoll Songs des berühmtesten Sohnes der Stadt: Van Morrison, auch bekannt als Löwe von Belfast oder Belfast Cowboy. 1945 in der nordirischen Stadt geboren, habe er sich selbst als "corner boy", als eines dieser Straßenkinder der Stadt, bezeichnet, erzählt Kenneth Branagh über den Musiker im Gespräch mit NDR Kultur. Van Morrissons Lieder und die amerikanischen Schallplatten, die Branaghs Vater von seinen Auslandsreisen nach Hause brachte, hätten seine Kindheit geprägt, daher seien sie ein passender Soundtrack für seinen Film. "Belfast" startet am 24. Februar bundesweit im Kino.

Oscar-Favoriten: "The Power of the Dog", "Dune" und "House of Gucci"

Zu den weiteren Oscar-Favoriten in der Film- und Kritikerbranche gehören unter anderem Filme wie die Netflixproduktionen "The Power of The Dog", von Jane Campion und der Katastrophenfilm "Don't Look Up" von Adam McKay mit Meryl Streep, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence. Ebenso Steven Spielbergs "West Side Story", Guillermo del Toros "Nightmare Alley", Ridley Scotts "House of Gucci" und Wes Andersons "The French Dispatch".

Maria Schrader kann mit ihrem mehrfach preisgekrönten Film "Ich bin dein Mensch" auf eine Nominierung für den besten internationalen Film hoffen. Dieser steht bis zum Sommer 2022 noch in der ARD Mediathek zur Verfügung. Die Hamburgerin Maren Eggert spielt darin eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll.

