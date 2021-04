Oscars 2021: "Nomadland" von Chloé Zhao gewinnt Hauptpreise Stand: 26.04.2021 08:31 Uhr In der Nacht auf Montag sind in Los Angeles die Oscars verliehen worden worden. Das Sozialdrama "Nomadland" triumphierte mit drei goldenen Statuen. Frances McDormand und Anthony Hopkins gewannen Schauspiel-Oscars.

von Patricia Batlle

Die große Siegerin der 93. Oscar-Gala, die Pandemie-bedingt erst im April und an mehreren Orten stattgefunden hat, heißt Chloé Zhao. Die aus Peking stammende, in den USA wohnende Filmemacherin hat den Oscar als beste Produzentin in der Kategorie bester Film und den als beste Regisseurin für ihr Drama "Nomadland" erhalten. Zhao ist damit die erste nicht-weiße Regisseurin der Filmgeschichte mit einem Oscar und erst die zweite Frau, die für die beste Regie ausgezeichnet wird.

Oscar-Gala von Produzent Soderbergh mit langen Reden

Die von Steven Soderbergh produzierte gut dreistündige Gala fand hauptsächlich in der umgebauten Bahnstation Union Station in Los Angeles - und an weiteren Standorten wie London und Sidney statt. Die Show mit langen Dankesreden der Siegerinnen und Sieger, nur sehr kurzen Filmeinspielern und praktisch keinen musikalischen Auftritten zeigte, wie divers die Oscar-Academydieses Jahr geworden ist.

Viele nicht weiße US-Künstlerinnen und Künstler waren unter den Nominierten - in Kategorien vor und hinter der Kamera. Zu den preisgekrönten gehörten etwa der britische Schauspieler Daniel Kaluuya als bester Nebendarsteller im Drama "Judas and the Black Messiah", sowie die koreanische Schauspielerin Yuh-Jung Youn als beste Nebendarstellerin aus dem Einwanderungs-Drama "Minari", das Brad Pitt produziert hat.

Anthony Hopkins und Frances McDormand mit Schauspiel-Oscars

Als ältester je auszgezeichneter Schauspieler gewann die britische Hollywood-Legende Anthony Hopkins den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als dementer Vater in "The Father". Der 83-jährige setzte sich damit überraschend gegen den Top-Favoriten durch, den verstorbenen Kollegen Chadwick Boseman, der einen Musiker im Drama "Ma Rainey's Black Bottom" gespielt hatte. Ebenfalls nominiert waren Riz Ahmed ("The Sound of Metal"), Gary Oldman ("Mank") und Steven Yeun ("Minari").

Frances McDormand erhielt den dritten Oscar ihrer Karriere als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung der modernen Nomadin Fern in "Nomadland". Sie rief das Millionenpublikum dazu auf: "Bitte, nehmt alle, die ihr kennt, in ein Kino; Schulter an Schulter ins Dunkel und schaut euch alle hier nominierten Filme an!".

"Der Rausch" aus Dänemark: bester internationaler Film

Die Tragikomödie "Der Rausch" von Thomas Vinterberg hat den Oscar für den besten internationalen Film gewonnen. Der Däne ist zudem für den Regie Oscar-nominiert gewesen. Unter Tränen widmete Vinterberg seiner gestorbenen Tochter Ida den Film. Sie starb kurz nach Beginn der Dreharbeiten bei einem Auto-Unfall. "Wenn wir uns nur trauen zu glauben, dass sie auf eine Weise hier bei uns ist - dann könntet ihr sie hier mit uns klatschen und jubeln sehen", sagte der Regisseur.

