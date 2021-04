Oscars 2021: Chloé Zhao gewinnt Oscar als beste Regisseurin Stand: 26.04.2021 03:28 Uhr Chloé Zhaos hat mit ihrem Sozialdrama "Nomadland" den Oscar als beste Regisseurin bei der Oscar-Gala gewonnen. Als erst zweite Frau gewinnt die aus China stammende Filmemacherin die Auszeichnung für die beste Regie.

von Patricia Batlle

Bei der Oscargala in Los Angeles in der Nacht zum Montag in Los Angeles hat die 39-jährige Chloé Zhao Filmgeschichte geschrieben. Die in Peking geborene und in die USA eingewanderte Filmemacherin hat den Oscar als beste Regisseurin gewonnen - als erst zweite Frau in der Hollywood-Geschichte. 2010 siegte Kathryn Bigelow mit "The Hurt Locker - Tödliches Kommando".

Zuvor hatte "Nomadland", dem großen Sieger des Filmfests Venedig, wichtige Preise bei den Golden Globes und bei den britischen Filmpreisen Baftas abgeräumt. Das US-Gesellschaftsdrama gilt als Favorit weiteren sechs Kategorien, in denen es für einen Oscar nominiert ist.

Chloé Zhao schreibt bei den Oscars Filmgeschichte

Die die in den USA lebende Filmemacherin Chloé Zhao ist zudem die erste nicht-weiße Regisseurin der Filmgeschichte mit einem Oscar. "Nomadland" ist darüberhinaus für den Schnitt, das beste adaptierte Drehbuch und als bester Film nominiert - in allen Kategorien hat Zhao künstlerisch mitgewirkt.

"Nomadland" - Oscar-Favorit für beste Regie und bester Film

Da das Drama bereits in Venedig den Goldenen Löwen geholt hat sowie die Golden Globes und britischen Filmpreise Baftas in den Kategorien bestes Drama und beste Regie, sieht es mit den Chancen auf Oscars für das stille Drama mit Hauptdarstellerin Frances McDormand gut aus.

"Nomadland" erzählt die Geschichte einer Frau, die einen wirtschaftlichen Kollaps erlebt, danach ihre Sachen packt und in ihrem Bus als moderne Nomadin durch das ländliche Nevada fährt. Es ist der dritte Spielfilm der US-Independent-Regisseurin Chloé Zhao, die Oscar-Preisträgerin Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") in der Hauptrolle als Fern besetzt hat. David Strathairn spielt im Film die Rolle eines Freundes.

Der Film feierte Deutschlandpremiere als Abschlussfilm beim FIlmfest Hamburg im Oktober, ein bundesweiter Filmstart steht noch nicht fest. Es ist der dritte Spielfilm Chloé Zhaos nach ihrem Erstling "Songs My Brothers Taught Me" und dem halbdokumentarischen Publikumsliebling "The Rider" um einen jungen Ranger, der nach einem Unfall gar nicht mehr reiten, geschweige denn zu Rodeos darf.

AUDIO: Netflix und Co: starke Oscar-Konkurrenten dank Corona? (3 Min) Netflix und Co: starke Oscar-Konkurrenten dank Corona? (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 20.04.2021 | 07:55 Uhr