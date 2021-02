Oscar-Gala: "Parasite" schreibt Filmgeschichte Stand: 10.02.2020 07:50 Uhr In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Los Angeles die Oscars verliehen worden worden. Die für sechs Oscars nominierte Sozialsatire "Parasite" triumphierte mit vier goldenen Statuen.

von Patricia Batlle

"Parasite" siegte bei den Oscar-Kategorien für den besten Film, beste Regie, bester internationaler Film und das beste Originaldrehbuch. In den Hauptdarstellerkategorien siegten Joaquin Phoenix und Renée Zellweger. "Danke - ich werde jetzt bis zum nächsten Morgen trinken!" sagt der perplexe Regisseur Bong Joon Ho lachend. Der überraschende vierfache Sieger des Abends konnte sein Glück kaum fassen. "Als ich als junger Mann Film studiert habe, habe ich mir einen Satz tief ins Herz eingeprägt. Der besagt, das Persönlichste ist das Kreativste. Das Zitat stammt vom großen Martin Scorsese", erzählte der Autor, Produzent und Regisseur Bong Joon Ho. Mit ihm, dem ebenfalls für zehn Oscars nominierten Regisseur des Films "The Irishman," gleichzeitig nominiert zu sein, sei eine große Ehre. "Ich hätte nie gedacht, dass ich gewinne!", sagte der Regisseur, der auch seinem Kollegen Quentin Tarantino ("Once Upon A Time ... in Hollywood") dankte. "Als das Publikum in den USA meine Filme noch nicht kannte, hat dieser sie auf seine Besten-Liste gesetzt. Vielen Dank dafür Quentin, ich liebe dich", sagte der bewegte Künstler.

"Parasite" schreibt Filmgeschichte für Südkorea

Es war das erste Mal überhaupt, dass ein südkoreanischer Film für Oscars nominiert war - und nun hat erstmals ein nicht-englischsprachiger Film den Hauptpreis als bester Film erhalten. Scorseses Produktion "The Irishman" konnte keine der zehn Nominierungen einlösen. Der elfmal nominierte Film "Joker" erhielt zwei Oscars.

Joaquin Phoenix und Renée Zellweger beste Hauptdarsteller

Favorit Joaquin Phoenix wurde als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Joker gewürdigt, Renée Zellweger als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung der Judy Garland in "Judy". Auch die isländische Komponistin Hildur Guðnadóttir wurde für ihre Filmmusik für Todd Phillips' Comic-Adaption "Joker" ausgezeichnet. Sie ist die erste Frau in 23 Jahren, die in dieser Kategorie einen Oscar erhielt.

Laura Dern und Brad Pitt erhalten Oscars

Als bester Nebendarstellerin wurde Laura Dern gekürt. Sie spielt in Noah Baumbachs Familiendrama "Marriage Story" eine Scheidungsanwältin. Seinen allerersten Schauspiel-Oscar erhielt gleich am Anfang der Gala Brad Pitt als bester Nebendarsteller in "Once Upon A Time ... In Hollywood". Er widmete seine Statue seinen Kindern, seinem Kollegen Leonardo DiCaprio und vor allem dem Regisseur des Filmes, Quentin Tarantino: "Du bist ein Unikat, die Filmindustrie wäre ein trockener Ort ohne dich."

Die Gala kam zum zweiten Mal in Folge ohne Moderatoren aus. Filmstars wie Spike Lee, Penélope Cruz und Sigourney Weaver verliehen jeweils die Preise in den einzelnen Kategorien. Die Übersicht aller Sieger der Academy of Motion Picture Arts and Sciences finden Sie auf deren Homepage.

