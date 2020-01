Stand: 13.01.2020 16:57 Uhr - NDR Kultur

"Joker" ist großer Favorit bei Oscar-Nominierungen

Am Montag sind in Los Angeles die Oscar-Nominierungen verkündet worden. Zu den Favoriten gehören die Filme "1917", "The Irishman", "Once Upon A Time In Hollywood" und der elfmal nominierte "Joker".

Diese Regisseure können sich freuen: Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes und Todd Phillips haben jeweils die meisten Oscarnominierungen für ihre Filme erhalten. Scorseses Mafiafilm "The Irishman" ist insgesamt zehnmal nominiert, ebenso wie Tarantinos Drama "Once Upon A Time In Hollywood" und "1917" von Sam Mendes - ein Film, der den Zuschauer in die Schützengräben des Ersten Weltkrieges versetzt; Todd Philipps düstere Comicverfilmung "Joker" mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle konnte sogar elf Nominierungen ergattern, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Montag mitgeteilt hat.

"Parasite" überraschend mit sechs Oscar-Nominierungen

Der Südkoreaner Bong Joon-ho schreibt Filmgeschichte. Gerade erst hat er den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film für seine Sozialsatire "Parasite" entgegengenommen. Nun ist "Parasite" in sechs Kategorien nominiert. Darunter in den Königskategorien bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch.

Laura Dern und Renée Zellweger sind nominiert

Noah Baumbachs Scheidungsdrama "Marriage Story" darf in sechs Kategorien auf Oscars hoffen - als bester Film, für das beste Drehbuch und für die beste Nebendarstellerin, Laura Dern. Ob der nominierte Hauptdarsteller Adam Driver allerdings den Topfavoriten und nominierten Joaquin Phoenix ("Joker") den Oscar streitig machen kann, ist fraglich. Auch Antonio Banderas und Leonardo DiCaprio sind in dieser Kategorie mit im Rennen. Bei den besten Hauptdarstellerinnen konkurrieren unter anderem Scarlett Johansson ("Marriage Story") mit Renée Zellweger ("Judy") mit Saoirse Ronan ("Little Women").

Die 92. Oscar-Preisverleihung findet am 9. Februar erneut ohne einen gastgebenden Moderator oder Moderatorin statt. Die Liste aller Nominierten führt der Oscar-Veranstalter auf seiner Website auf.

