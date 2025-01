Oscarnominierungen 2025 heute live: "Konklave" gilt als ein Favorit Stand: 23.01.2025 13:30 Uhr Das Melodram "Emilia Pérez", das Drama "The Brutalist" und Edward Bergers Thriller "Konklave" gelten als Favoriten als "bester Film" für die Oscars 2025, die am 2. März verliehen werden. Die Oscar Akademie verkündet heute ab 14.30 Uhr live ihre Nominierungen.

Durch die verheerenden Brände von Anfang Januar in Los Angeles haben Tausende ihre Häuser und ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Zu den Opfern zählen auch Hollywoodprominente. Es wird viele Monate dauern, den ganzen Schaden zu sichten. Auch der aus Kiel stammende Eric Braeden wurde evakuiert. Die Oscar Akademie hatte daher den Tag für die Verkündung ihrer Nomierungen zweimal verschoben - zuletzt auf den heutigen Donnerstag. Ab 14.30 Uhr hiesiger Zeit wird nun bekannt gegeben, wer alles in 23 Kategorien auf Oscars hoffen darf. In der Branche gilt der Vatikan-Thriller "Konklave" um eine Papstwahl des gebürtigen Wolfsburgers Edward Berger als einer der Top-Favoriten in der Kategorie "bester Film".

Oscar-Nominierungen 2025 - die Live-Übertragung

Weitere Favoriten: Bob-Dylan-Biopic und "Wicked"

Dazu gehören auch das Bob-Dylan-Biopic "A Life Complete Unknown" von James Mangold mit Timothée Chalamet, das Drama "Anora" von Sean Baker, das bewegende Drama "The Brutalist" von Brady Corbet (es hat bereitsviele Golden Globes gewonnen); außerdem "Dune 2" vom Kanadier Denis Villeneuve und "Wicked" von John M. Chu. Auch die Französin Coralie Fargeat hat gute Chancen mit ihrem Body-Horror-Thriller "The Substance". Ob sie es jedoch in die Kategorie "beste Regie" schafft, ist fraglich. Es gilt leider als wahrscheinlich, dass in dieser Kategorie hauptsächlich die bereits genannten Regisseure auftauchen.

Oscar-Hoffnung aus Deutschland dabei?

Als eine der deutschen Oscar-Hoffnungen gilt der Komponist Volker Bertelmann für seine Filmmusik von "Konklave". Er ist bereits Oscar-Preisträger und erhielt die Auszeichnung für den besten Score von Edward Bergers "Im Westen nichts Neues".

Hans Zimmer könnte die 13. Oscar-Nominierung seiner Karriere holen, zwei Oscars besitzt er bereits. Der 67-Jährige hat es mit seiner Musik für das Kriegsdrama "Blitz" auf die Shortlist geschafft, eine Nominierung gilt als wahrscheinlich. Und die deutsche Produktion des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum "September 5" mit der in Hamburg geborenen Hauptdarstellerin Leonie Benesch könnte in einigen Kategorien auftauchen. In dem Film über das Olympia-Attentat 1972 in München spielt Benesch eine Dolmetscherin.

In der Kategorie "bester internationaler Film" hofft Mohammad Rasoulofs in Hamburg geförderter und produzierter Thriller "Die Saat des Heiligen Feigenbaums" auf eine Nominierung. Starke Konkurrenz hat er in der musikalischen Komödie "Kneecap" aus Irland, und vor allem von dem mehrfachen Golden-Globe- und europäischen Filmpreisträger "Emilia Pérez" von Jacques Audiard. Weitere mögliche Kandidaten für diese Kategorie sind das brasilianische Drama "I'm still here", "Dahomey" aus Senegal und das dänische Drama "Das Mädchen mit der Nadel".

Oscar-Gala am 2. März 2025

Der US-amerikanische Talk-Show-Host Conan O'Brien soll durch die Oscar-Preisverleihung am 2. März führen. Er wohnt im Viertel Palisades von Los Angeles, das großflächig vom Feuer zerstört wurde. O'Brien hatte jedoch Glück, sein Haus war nicht betroffen. Er moderiert zum ersten Mal die Preisgala. Diese werde in besonderer Weise die Opfer der Brände würdigen und "diejenigen anerkennen, die tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben", teilten Akademy-CEO Bill Kramer und Akademy-Präsidentin Janet Yang in einem Schreiben an ihre Mitglieder mit.

Zuletzt hatte Bestsellerautor Stephen King moniert, die Oscar-Zeremonie könne doch angesichts der Katastrophe in Los Angeles nicht stattfinden. Er verstehe, dass die Show weitergehen müsse, so der 77-jährige US-Autor. "Aber für mich fühlt es sich trotzdem an, als würde Nero Geige spielen, während Rom brennt. Oder in diesem Fall, als würde man extravagante Kleidung tragen, während L.A. brennt."

