Stand: 17.12.2019 09:15 Uhr

Oscar-Traum für "Systemsprenger" geplatzt

Für den deutschen Erfolgsfilm "Systemsprenger" wird es keine der begehrten Oscar-Auszeichnungen geben. Der deutsche Beitrag blieb im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar schon bei der Vorauswahl auf der Strecke. Wie die Film-Akademie in Los Angeles mitteilte, gelangten 10 von 91 Ländern mit ihren Einsendungen in die nächste Runde. Das Werk der Hamburger Regisseurin Nora Fingscheidt ist nicht darunter. Am Ende werden fünf Kandidaten in der Oscar-Kategorie bestimmt. Die Nominierungen in allen Sparten werden am 13. Januar 2020 verkündet. Die Preisvergabe soll am 9. Februar über die Bühne gehen.

Ein schwer erziehbares Mädchen

Der Film "Systemsprenger" mit Hauptdarstellerin Helena Zengel erzählt von einem schwer erziehbaren Mädchen, mit dem Familie und Sozialsystem überfordert sind. Der Beitrag wurde im August 2019 von German Films, der Auslands-Vertretung des deutschen Films, als Oscar-Kandidat ausgewählt. "Wir fühlen uns geehrt und sind dankbar", sagte Nora Fingscheidt damals.

Mehr als 500.000 Kino-Besucher

Der Großteil der Szenen des Films wurde in Hamburg gedreht. Die Produktion fand unter anderem in der niedersächsischen Gemeinde Seevetal und in Berlin statt und wurde von der Nordmedia gefördert. Für die Produktion des Films war Drehbuchautorin Nora Fingscheidt erstmals auch als Regisseurin tätig. Seit seiner Uraufführung bei der Berlinale im Februar 2019, bei der "Systemsprenger" einen Silbernen Bären gewann, feierte der Film Erfolge bei mehreren deutschen Festivals. Den Film sahen mehr als 500.000 Menschen in den Kinos. Zudem gab es kürzlich den Europäischen Filmpreis für die beste Musik.

