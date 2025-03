Oscar-Prognose 2025: Wer triumphiert - "Konklave" oder "Anora"? Stand: 01.03.2025 06:00 Uhr Die Stimmen der Academy-Mitglieder für die Oscars sind ausgezählt, die Gäste zur 97. Preisverleihung angereist. Anwärter gibt es auch aus Deutschland. NDR Kultur Filmexperte Philipp Kafsack wagt eine persönliche Prognose.

von Philipp Kafsack

In der Nacht zu Montag (MEZ) steigt in Hollywood die 97.Oscar-Verleihung. Die ist so spannend, wie schon lange nicht mehr. Das in Hamburg produzierte Drama "Die Saat des heiligen Feigenbaums" hat große Chancen, als bester internationaler Film ausgezeichnet zu werden. Er konkurriert in dieser Kategorie nämlich mit einem einstigen Favoriten: mit dem 13-fach nominierten Musical-Melodram "Emilia Pérez" des Franzosen Jacques Audiard. Doch es gab einen Skandal.

Skandal um Karla Sofía Gascón

Die spanische Schauspielerin Karla Sofia Gascón hatte bereits Geschichte geschrieben und Grund zur Freude, da sie als erste Transfrau für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin in "Emilia Pérez" nominiert worden war. Doch dann tauchten Tweets auf, in denen sie sich unter anderem islamfeindlich und rassistisch geäußert haben soll. Sie wetterte auch gegen die Oscar-Verleihung als solche. Infolgedessen distanzierten sich ihre Co-Stars und auch Regisseur Jacques Audiard von Gascón. Dennoch wird sie am Sonntag voraussichtlich bei der Verleihung erscheinen. Die ist nach deutscher Uhrzeit mitten in der Nacht.

Dieser Skandal hat alles nochmal ordentlich durcheinandergewirbelt und dementsprechend schwierig, wird meine Oscar-Vorhersage. Ich wage es trotzdem: In der Kategorie beste Nebendarstellerin darf sich dennoch Zoe Saldaña aus "Emilia Perez" große Hoffnungen machen. Die hat sich rechtzeitig von ihrer Kollegin und deren Äußerungen distanziert. Allerdings gibt es da auch noch andere Anwärterinnen mit guten Chancen, wie Ariana Grande aus "Wicked". Aber vielleicht ja auch Isabella Rossellini als Schwester Agnes in "Konklave". Wobei - die kann eigentlich auch getrost im Vatikan bleiben, denn ich lege mich fest: Gewinnen wird allen Skandalen zum Trotz Zoe Saldaña .

Bei den besten Nebendarstellern ist die Lage eindeutig. Größter und für mich einziger Favorit ist Kieran Culkin aus "A Real Pain". Der hat im Vorfeld einfach alles gewonnen und da kann nun nur noch der Oscar folgen.

In der Kategorie bester Hauptdarsteller gibt es einen waschechten Zweikampf zwischen Adrian Brody aus "Der Brutalist" und Timothy Chalamet als junger Bob Dylan in "A Complete Unknown". Eigentlich spricht vieles für Adrian Brody, doch auf den letzten Metern könnte Chalamet ihm den Oscar streitig machen. Also wer gewinnt am Ende? "The answer is blowing in the wind". Ich lege mich trotzdem fest: auf einen ganz knappen Sieg von Timothy Chalamet.

Eine der Nominierten beste Hauptdarstellerin ist die bereits erwähnte Karla Sofia Gascón, die aus den genannten Gründen definitiv verlieren dürfte. Und auch Cynthia Erivo aus "Wicked" sollte leer ausgehen. Denn hier schlägt die große Stunde von Demi Moore.

Die hat seit den 90ern so gut wie gar nichts mehr gerissen und feiert nun mit "The Substance" ihr großes Comeback. Comebacks liebt die Academy einfach. Und auch für den Fall, dass sie nicht gewinnt, ist die Schauspielerin gewappnet. Aber: Die Freudentränen fließen ziemlich sicher bei Demi Moore.

Zum Schluss noch die Königskategorie: bester Film. Hier glaubt nach all den Skandalen wohl kaum noch jemand an einen Sieg von "Emilia Pérez". Dennoch ist die Kategorie hart umkämpft.

"Es ist ein Krieg" Dialog aus "Konklave" von Edward Berger

Nicht ganz, aber so ungefähr, unter anderem für den Vatikan-Thriller "Konklave" des in Wolfsburg ausgewachsenen Regisseurs Edward Berger. Ein weiterer Kandidat ist das monumentale Epos "Der Brutalist", wahres Oscar-Material. Doch auch der Independent-Film "Anora" will da noch ein Wörtchen mitreden und hat durchaus Chancen auf einen Überraschungssieg.

Super schwere Entscheidung. Ich tippe mit gewissen Zweifeln auf "Konklave" von Edward Berger - mit Musik von Volker Bertelmann und einem von Peter Straughan adaptierten Roman nach Vorlage von Robert Harris.

