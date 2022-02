Oldensworterin dreht Doku über Judokurse für indische Mädchen Stand: 16.02.2022 07:47 Uhr Dank einer Initiative lernen blinde junge Frauen in Indien Judo, um sich besser selbst verteidigen zu können. Die nordfriesische Dokumentarfilmerin Stefanie Ortmann macht einen Film über dieses Projekt.

von Peter Bartelt

Alle drei Minuten wird in Indien ein Mädchen Opfer eines Verbrechens. Vor allem ganz junge Mädchen in den Slums der Großstädte sind betroffen. Besonders gefährdet sind Frauen, wenn sie blind sind. Aber es gibt eine Initiative, blinden jungen Frauen in Indien Judo beizubringen, damit sie sich besser schützen können. Die Dokumentarfilmerin Stefanie Ortmann aus dem nordfriesischen Oldenswort produziert über das Projekt derzeit einen Film mit dem Titel "AAZADI", zu deutsch "Freiheit".

Konfrontation mit den Zuständen in indischen Slums

Als sich die weiße Haustür unter dem mächtigen Reetdach öffnet, kommt einem eine strahlende Frau mit einem ansteckenden Lächeln entgegen. Man spürt die positive Energie, die Stefanie Ortmann antreibt, etwas verändern zu wollen. Während ihres Aufenthaltes in Indien wegen der Dreharbeiten hat sie beides kennen gelernt: das luxuriöse Leben der Superreichen wie aus "Tausendundeiner Nacht" genauso, wie die unvorstellbaren Zustände in den Slums der indischen Großstädte.

Finanzierung des Films über Crowdfunding

"Ich habe gelernt, dass Mädchen, wenn sie 12 bis 14 jahre alt sind, entweder vergewaltigt oder zwangsverheiratet werden. Dann hat man mir dieses Projekt vorgestellt, bei dem blinde Mädchen Judo lernen, um sich zu verteidigen", erzählt Ortmann. Das Thema hat sie nicht wieder losgelassen, diesen Film wollte sie machen. Doch dafür brauchte sie Geld. Die Lösung: Crowdfunding! Das bedeutet: Viele kleine und größere Spender beteiligen sich an dem Projekt.

Sie als Werbefilmerin mit jahrelanger Erfahrung kennt zwar Gott und die Welt, aber sie hat dann auch schon mal zu unkonventionellen Mittel gegriffen: "Ich habe so viel Kontakte durch meinen alten Job, habe Freunde zum Lunch eingeladen und gesagt, da ist der Klingelbeutel, nur so könnt ihr mir helfen, den Film zu machen."

Sie will Menschen für das Filmprojekt begeistern

Und sie hat Geschichten erzählt. Zum Beispiel die von der blinden Sudama, die nicht nur selbst unbedingt Judo lernen wollte: "Ein Mädchen, das viel zu dünn war, aber einen Willen hatte. Sie hat gesagt, begleitet mich zu den Behörden, ich will erreichen, dass wir eine Straßenbeleuchtung bekommen. Eine irre positive Energie! Sie war auf einer Mission, andere Mädchen zu ermutigen und nicht passiv zu sein."

Aber es war auch immer ein Drahtseilakt, denn hier in unserer heilen reichen Welt will nicht jeder mit dem Elend da draußen konfrontiert werden, erzählt Ortmann: "Vor allem, wenn da die Tränen laufen, als ich aus den Slums berichtet habe. Die einen stehen mit verschränkten Armen da, die anderen wollen mehr erfahren. Mein Umfeld hat mich bestärkt: Geh raus und mach diesen Film."

Aber noch ist der Film lange nicht im Kasten, die nächste Reise nach Indien ist in Planung und dann geht es in die aufwändige Produktion. Das heißt: Stefanie Ortmann wird wieder in ihr Reetdachhaus auf der kleinen Warft in Oldenswort zum Crowdfunding Dinner einladen. Und was gibt’s dann? "Manche sind da ja ein bißchen krüsch", lacht sie. "Ich werde dann eher nicht so scharfes Curry, sondern mehr Süßkartoffeln mit Reis machen!

