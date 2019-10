Stand: 25.10.2019 17:04 Uhr

Nordische Filmtage: NDR zeigt Filme aus Skandinavien

Rund um die Nordischen Filmtage in Lübeck, die vom 29. Oktober bis zum 3. November 2019 laufen, zeigt das NDR Fernsehen als Medienpartner des Filmfestivals hochklassige Spielfilme aus Skandinavien im Fernsehprogramm. In zwei skandinavischen Nächten am 26. Oktober und am 2. November werden insgesamt fünf Filme gezeigt. Vier davon liefen zuvor beim Festival in Lübeck. Von der gewitzten dänischen Gender-Komödie bis zum dunklen Krimi aus Lappland gibt es viel zu entdecken.

Nordische Filmperlen: Herz, Rache und viel Blut