Stand: 05.11.2019 08:20 Uhr

Nordische Filmtage: Leiterin Fröhlich soll verlängern

Die Bilanz der gerade zu Ende gegangenen Festivalausgabe war sehr gut. Doch noch ist unklar, ob die bisherige Leiterin Linde Fröhlich weitermacht oder in den Ruhestand geht. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau will, dass Linde Fröhlich zumindest noch für die kommende Spielzeit Leiterin bleibt. Nach Informationen von NDR Kultur hat er ihr bereits eine mündliche Zusage gegeben. Doch erst wenn auch der Personalrat der Lübecker Verwaltung zustimmt, darf dies verkündet werden. Vorher scheint es keine offiziellen Aussagen zu geben.

Zur Finanzierung der kommenden Nordischen Filmtage nutzen die Veranstalter nochmals Hilfe von Dritten. Der Freundeskreis der Nordischen Filmtage war schon in diesem Jahr finanziell eingesprungen und hatte dafür gesorgt, dass das Filmfestival an sechs Tagen stattfinden konnte statt bloß an fünf. Der Sprecher des Freundeskreises bestätigte NDR Kultur auf Anfrage, dass auch im kommenden Jahr die Finanzierung für den sechsten Tag von dem Verein übernommen wird.

