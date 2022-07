Neuer NDR "Tatort": Wacken ist Mittelpunkt der Ermittlungen Stand: 26.07.2022 08:43 Uhr Rund 80.000 Metal-Fans kommen einmal im Jahr zum Open-Air-Festival in den kleinen Ort Wacken - und dieses Jahr ist das Event auch noch Kulisse für einen neuen NDR Tatort mit Axel Milberg. Beitrag anhören 1 Min

von Oliver Kring

Kamera- und Tonleute, Visagisten, Masken- und Kostümbildner, Regie und Assistenten - sie alle sind an diesem Montagabend in Wacken unterwegs. Komparsen stehen an einem Bierstand und feiern. Auch Tatort-Hauptdarsteller Axel Milberg alias Kommissar Borowski kommt an. Viele in Wacken können es kaum glauben. Erst ihr Mega-Festival, das ja bald losgeht, und nun auch noch ein Tatort-Dreh mit einem der beliebtesten Ermittler und einem Millionen-Publikum im Rücken. Birgit und Iris aus Wacken feiern in diesem Jahr jedenfalls sprichwörtlich doppelt. "Tatort macht einen auch ein bisschen stolz und Tatort ist das Beste. Also ich habe eben schon geschrien, als Herr Borowski vorbeigefahren ist." Scheint so, als hätten sich zwei Welten gefunden.

Schauspielerinnen und Schauspieler sind von Wacken begeistert

Am Set lieben alle Wacken. Axel Milberg gefällt der ganz besondere Stallgeruch von Wacken: "Es ist ja so toll an dem Beruf, dass wir irgendwie auch gezwungen werden, Orte aufzusuchen, bei denen man jetzt persönlich nicht unbedingt auf die Idee kam - und dann will man im nächsten Jahr wieder hin. Vielleicht ist Wacken genau so etwas." Almila Bagriacik alias Mila Sahin würde in Wacken eigentlich ganz gerne mal die Sau rauslassen. "Ich würde so gerne mitfeiern. Nur meine Rolle Sahin möchte das nicht. Ich persönlich denke mir gerade, wenn man fix und fertig ist, hilft es manchmal, ein bisschen die Musik aufzudrehen und das alles wegzutanzen."

Festival und Gemeinde werden zur Tatort-Kulisse

Das Wacken-Open-Air findet vom 4. bis 6. August statt und ist dieses Jahr ein wichtiger Drehort für den neuen Kieler "Tatort - Borowski und das unschuldige Kind von Wacken". Es wird aber nicht nur auf dem Festivalgelände gedreht, sondern auch in der 2.000 Einwohner zählenden Gemeinde - die wird mal eben zur Kulisse. Bis Anfang August wird gedreht, dabei erleben die Anwohnerinnen und Anwohner die Kommissare hautnah bei ihren Ermittlungen und können auch mal hinter die Kulissen schauen. Im kommenden Jahr soll die neue Tatort-Folge im Ersten laufen.

