Vampire, Trolls, Thriller: Neue Serien im NDR und der Mediathek Stand: 23.03.2021 11:50 Uhr Im Frühjahr wartet der NDR und Das Erste mit spannenden Serien auf. Etwa mit der Krimiserie "Die Toten von Marnow" oder der Anwaltsserie "The Split".

Die neuen Formate sind Teil der NDR Serienoffensive. Mit einem Mix aus Koproduktionen und internationalen Einkäufen von Mystery über Crime bis Fantasy baut der NDR sein fiktionales Angebot insbesondere für jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer stark aus - viele der Serien sind zum Teil vorab oder nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek zu sehen.

"The Split - Beziehungsstatus ungeklärt": Scheidungsanwältin zwischen Dramen

12 Folgen à 50 Minuten (BBC, Großbritannien, 2019)

Genre: Anwaltsserie

die ersten Folgen sind bereits vorab in der ARD Mediathek und bis zum 24. April verfügbar.

In zwei Staffeln à sechs Episoden führt Familienanwältin Hannah nicht nur harte Scheidungskriege, sondern durchlebt auch ihre eigene Beziehungskrise. Und dann steht nach 30 Jahren auch noch der entfremdete Vater vor der Tür. Hannah und ihre zwei Schwestern müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie die Trennung der eigenen Eltern ihr berufliches und privates Leben beeinflusst hat - und ob bei all den miterlebten Dramen um skandalöse Affären und hohe Vergleichssummen der Glaube an das Modell Ehe überwiegt.

Sendetermine im NDR Fernsehen ab 25. März bis 29. April, immer donnerstags im NDR Fernsehen (Doppel-Folgen im Anschluss an "Die Kanzlei")

Weitere Informationen "The Split - Beziehungsstatus ungeklärt" in der Mediathek Familienanwältin Hannah führt nicht nur harte Scheidungskriege, sondern durchlebt auch ihre eigene Beziehungskrise. mehr

"Die Toten von Marnow": Thriller und deutsche Geschichte

8 Folgen à x 45 Minuten

Genre: Thriller und deutsch-deutsche Geschichte

Seit dem 6. März in ARD Mediathek

In der Mini-Serie "Die Toten von Marnow" ermitteln die Kommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Geršak) im Fall eines Serienmörders, der seine Opfer vermeintlich unzusammenhängend auswählt. Doch nichts ist so, wie es scheint. Mächtige Gegenspieler der Kommissare haben offensichtlich ein Interesse daran, die wahren Zusammenhänge im Dunkeln zu belassen. Je weiter Elling, der treusorgende Familienvater, und Mendt, die Unnahbare, in ihren Ermittlungen kommen, desto größer werden die Hindernisse, die sie überwinden müssen. Und desto häufiger lassen sie sich selbst zu moralisch höchst fragwürdigen Handlungen hinreißen. So nimmt der völlig überschuldete Elling Bestechungsgeld an. Und Lona hat eine Affäre mit ihrem Untergebenen, dem jungen Kollegen Sören Jasper (Anton Rubtsov). Hinter den grausamen Morden entdecken die Kommissare die Umrisse eines Skandals, in den Alt-Stasi, Geheimdienste und die westdeutsche Pharmaindustrie verwickelt zu sein scheinen.

Der mehrfache Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt ("Gladbeck", "Das weiße Kaninchen") schrieb das Drehbuch zur NDR/ARD Degeto-Koproduktion.

Sendetermine im Ersten Sonnabend 13. März ab 20.15: Teil 1+2

ab 20.15: Teil 1+2 Mittwoch, 17. März ab 20.15 Uhr: Teil 3

ab 20.15 Uhr: Teil 3 Donnerstag, 18. März ab 20.15 Uhr: Teil 4

"Magnus - Trolljäger": Slapstick, Drama und Romantik

6 Folgen à 30 Minuten (Norwegen, 2019)

Genre: Humorvoller Science-Fiction-Krimi

ab 10. Februar in der ARD Mediathek und ab 23:30 im NDR Fernsehen

Magnus, ein idiotischer und zugleich genialer Polizist, versucht einen Mord zu lösen, der in der nordischen Mythologie verwurzelt ist. Unterstützt wird er dabei von einem suizidgefährdeten Kollegen und einem dürren Nachbarsjungen. Dann tauchen plötzlich mystische Fabelwesen in der winterlichen Landschaft auf.

Die abenteuerliche Spurensuche wird zunehmend seltsamer - erzählt im Stil zwischen Slapstick-Komödie und spannendem Drama bis hin zur romantischen Liebesgeschichte. "Inspector Clouseau meets 'Stranger Things', wenn Magnus mit mehr oder weniger Geschick an seinen Kollegen vorbei ermittelt" (Nordische Filmtage Lübeck 2020).

Sendetermine im NDR Fernsehen Im NDR Fernsehen werden die sechs Folgen am Mittwoch, 10. Februar 2021, ab 23.20 Uhr gezeigt. Mit Ausstrahlung stehen die Videos für 30 Tage in der Mediathek zur Verfügung.

"Die Erben der Nacht" - Staffel 2: "Kurs nach Norwegen!"

2. Staffel: 13 Folgen à 25 Minuten (Internationale NDR Koproduktion)

Genre: Mystery für Kinder ab 10 Jahren

In der ARD Mediathek ab 16. Januar

Nach dem Sieg der Erben über die Rotmasken in Italien planen die Ältesten, mit Calvina als Gefangener an Bord, Kurs auf England zu nehmen. Doch Calvina fühlt sich Dracula näher als den jungen Vampiren und greift noch vor Beginn der Reise Baron Magnus mit einem gefährlichen Silberpfeil an.

Leo ahnt, dass nur die Noaidi seinen Vater retten kann. Und so steuert die "Elisabetha" nun in Richtung Norwegen. Dort wartet Magnus' Bruder Ragnar allerdings nur darauf, endlich die Thronfolge antreten zu können und Führer der Dracas zu werden. Während Leo um das Leben und politische Erbe seines Vaters kämpft, macht Alisa eine Entdeckung, die ihre eigene Familiengeschichte gründlich auf den Kopf stellt. Eine spannende Fantasy-Reihe nach den gleichnamigen Büchern von Ulrike Schweikert.

Sendetermine "Die Erben der Nacht" Staffel 1+2 26 × 25 Minuten (1. und 2. Staffel)



ARD Mediathek / KiKA Player:

1. Staffel (1–13): noch zu sehen bis 15. April

2. Staffel (14–26): 16. Januar bis 15. April



Das Erste:

Sonnabend, 23. Januar, 13 Uhr:

"Die Erben der Nacht 2 - Kurs auf Norwegen" (Folgen 14 - 16)

Sonnabend, 6. Februar, 13 Uhr:

"Die Erben der Nacht 2 . Stürmische Zeiten" (Folgen 17 - 20)



KiKA:

Mo., 8. Februar - Mi., 17. Februar: Wh. der Folgen 1-13

Mo. - Do., jeweils zwei Folgen ab 20.10 Uhr

Mi., 17. Februar, bis Mo., 1. März: Folgen 14 - 26

17. Februar: Folge 14 (20.35 Uhr)

18. Februar - 1. März: Folgen 15-26 (20.10 Uhr)

Dieses Thema im Programm: 18.02.2021 | 23:30 Uhr