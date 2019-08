Neue TV-Serie "Der Krieg und ich" für Kinder ab acht

Stand: 30.08.2019 14:38 Uhr

Wie erklärt man seinen Kindern den Zweiten Weltkrieg? Zum Beispiel mithilfe der neuen SWR-Serie "Der Krieg und ich". Sie richtet sich speziell an Kinder ab acht Jahren. Themen wie Flucht und Vertreibung, Antisemitismus und der Holocaust werden altersgerecht aufbereitet. Das Besondere: Jede der acht Folgen wird aus der Perspektive eines anderen europäischen Kindes erzählt. Sie läuft ab dem 31. August auf dem Kinderkanal KiKa und ab dem 3. November im Ersten. Eine Vorschau.

"Wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit - in die Zeit des Zweiten Weltkrieges." 1942. Sandrine, 13 Jahre, aus Frankreich, hilft ihren Eltern, jüdische Flüchtlinge vor den Nazis zu verstecken. Romek aus Polen lebt im Ghetto, Eva aus der Tschechischen Republik im Konzentrationslager und Justus muss als Kindersoldat für Deutschland kämpfen.

"Der Krieg und ich" mit Folge über Hitlerjugend

Der erste Teil erzählt von dem zehnjährigen Anton aus Deutschland. Er möchte in die Hitlerjugend eintreten, aber sein Vater, gespielt von Florian Lukas, verbietet es. Sie diskutieren darüber. Die schrecklichen Geschehnisse von damals besser zu verstehen, das will die Serie erreichen. Für Stephanie von Ehrenstein, Leiterin des SWR Kinder- und Jugendprogramms, ist es wichtig, mit Kindern über Krieg zu sprechen: "Das kriegen Kinder in den Nachrichten mit oder wenn sie im Fußballverein, in der Schule oder im Kindergarten mit Flüchtlingskindern zusammen sind, die Kriegserlebnisse haben."

Dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind, ist die aktuelle Ebene dieser Serie. Kinder sollen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, damit sich die Geschichte niemals widerholen wird. Juri Gayed ist 13 Jahre alt und spielt Anton. Auch wenn der Krieg schon viele Jahre her ist, findet er die Serie bedeutsam: "Vielleicht gerät das Thema mehr und mehr in Vergessenheit. Deswegen will man so früh wie möglich versuchen, den Kindern beizubringen, wie das war."

"Krieg ist kein Abenteuerspiel. Es sterben Menschen dabei"

Das Institut für Kinder- und Jugendfernsehen begleitete das Team des SWR fünf Jahre lang pädagogisch und wissenschaftlich bei den Recherchen für das Projekt. Stephanie von Ehrenstein berichtet, wie sie es gemeinsam schafften, das schwierige Thema altersgerecht aufzubereiten: "Wir haben geguckt, welche Bilder sind für Kinder zumutbar? Welche Geschichten verstehen sie? Welche Worte, welche Zusammenhänge - und welche nicht? Wir haben auf alles verzichtet, was Kinder traumatisieren könnte, was ihnen Angst machen könnte. Aber es muss klar sein: Krieg ist kein Abenteuerspiel, sondern es sterben Menschen dabei."

Deshalb erklärt zwischendurch eine Sprecherin aus dem Off die Handlung und ordnet die Szenen ein: "Die Angst der Menschen ist wichtig für die Nazis. Denn wer Angst hat, wehrt sich nicht. Auch den Politikern anderer Parteien jagen die Nazis große Angst ein, indem sie sie verhaften - oder sogar drohen, sie umzubringen", heißt es in einem dieser Kommentare.

"Durch Abstraktion ist es erträglich für Kinder"

Zwischendurch wird Archivmaterial in Schwarz-Weiß eingeblendet. Die Geschichten der Hauptdarsteller sind zwar fiktiv, aber hätten genau so passieren können. Alle Erzählstränge basieren auf historischen Fakten und echten Tagebüchern von Kindern aus ganz Europa. Stephanie von Ehrenstein betont, dass in der Serie nichts verschwiegen wird: "Wir betreiben in keiner Weise in irgendeiner Form Geschichtsklitterung. Das haben uns zahlreiche Historiker bescheinigt", sagt sie.

Keine der Hauptfiguren stirbt

Aber wegen der jungen Zielgruppe werden die schwierigeren Szenen mithilfe einer detaillierten Modellwelt gezeigt. Ehrenstein erklärt: "Man kann dadurch Dinge, die sonst eher grausam wären - wie beispielsweise ein Bombenangriff auf das Haus der Mutter unseres Protagonisten - soweit abstrahieren, dass es erträglich für die Kinder ist." Alle Helden erleben ein versöhnliches Ende, keiner der Hauptfiguren stirbt. Die Kinder sollen lernen: Es lohnt sich, Mitmenschlichkeit zu zeigen und für Toleranz zu kämpfen.

