Neue Filmförderung für MV

In Mecklenburg-Vorpommern wird die Filmförderung neu aufgestellt. Nach NDR Informationen soll eine landeseigene gemeinnützige MV-Filmförderung gegründet werden. Das sei bei einem Treffen in der Staatskanzlei in Schwerin beschlossen worden, hieß es.

Sitz in Schwerin und Wismar

An dem Gespräch nahmen auch die Filmland GmbH, das Filmbüro MV in Wismar, die Landesmedienanstalt sowie die Oberbürgermeister von Schwerin und Wismar, Rico Badenschier und Thomas Beyer (beide SPD) teil. Die neue Filmförderung soll ihren künftigen Sitz in Schwerin und Wismar haben. Die Stelle für einen Geschäftsführer werde ausgeschrieben. Das Landeskabinett wolle im Januar entscheiden.

Land gibt bis zu drei Millionen pro Jahr

Künftig wird das Land demnach jährlich bis zu drei Millionen Euro für die kulturelle und die wirtschaftliche Filmförderung ausgeben. Im nächsten Jahr soll die Summe zunächst auf zwei, 2021 dann auf drei Millionen Euro steigen.

