Milberg über "Borowski"-Ende: "So, wie ich es mir gewünscht habe" Stand: 07.03.2025 10:29 Uhr "Borowski und das Haupt der Medusa" ist die letzte Kieler Tatort-Folge mit Axel Milberg und Almila Bagriacik. Die Preview fand im Schauspielhaus Kiel statt. Im Fernsehen ist der letzte Borowski am 16. März ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Axel Milberg hat seinen Job als Tatort- Kommissar Borowski noch nicht ganz an den Nagel gehängt. Er war noch einmal hier, zu Besuch, bei uns im Norden. Zur Preview seines allerletzten Tatortes "Borowski und das Haupt der Medusa" im Schauspielhaus Kiel.

Worum geht es in "Borowski und das Haupt der Medusa"?

Ein Leben ohne Verbrechen? Eigentlich unvorstellbar! Um seinen Reisepass zu verlängern, geht Kommissar Klaus Borowski wenige Tage vor seinem Ruhestand aufs Bürgeramt. Als er am Tisch des abwesenden Sachbearbeiters Robert Frost das Foto eines Hauses sieht, kriecht eine unheilvolle Erinnerung in ihm hoch. Bereits als Kind ist ihm dieses düstere Anwesen in Kiel aufgefallen.

Der Besitzer des Hauses, Robert Frost, ist verschwunden und offenbar gibt es noch weitere ungeklärte Todesfälle in der Behörde. Borowski beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Zur Aufklärung bleiben ihm nur wenige Tage. Der Fall wird ganz Kiel in einen Ausnahmezustand versetzen.

Stirbt Borowski in seinem letzten Fall?

Abgedreht wurde sein letzter Kieler Tatort bereits vor einem Jahr, weshalb Milberg im NDR Interview elegant die Frage nach seinem Ende als Kommissar umschiffte: "Ich kann mich gar nicht mehr erinnern", um dann aber doch hinterherzuschieben: "Es war am Ende so, wie ich es mir gewünscht habe und wie es zur Figur passt."

Und bei der Preview in Kiel wird das Ende von Klaus Borowski zwar gezeigt, aber die geladenen Gäste wurden gebeten zu schweigen. Doch sie finden ihn alle toll: "Es ist ein toller Borowski - einer von den Besten", heißt es da zum Beispiel und "leichte Wehmut ist schon dabei". Man schaut dieses Ende also mit feuchten, traurigen Abschiedsaugen.

Ein Keks als Waffe

Es ist schade, dass Axel Milberg als Borowski geht. Allein der kreative und ideenreiche Griff zu allem, was als Waffe dienen könnte, hat ihn legendär gemacht. Da ist eine Harke, eine Bratpfanne und dieses krümelnde Etwas: Die Waffe ein Keks. Genial, einem Mörder eine ordentliche Ladung Kekskrümel entgegen zu schleudern, darauf muss man erstmal kommen. "Die Spannung liegt darin, dass aus dem scheinbar Unauffälligen das Monströse explodieren kann oder implodieren kann. Das erleben wir gerade in unserer Gesellschaft", sagt Milberg.

In 21 Jahren hätten sich die eine oder andere Gemeinsamkeit zwischen ihm und seiner Figur entwickelt, gab der Schauspieler zu, vor allem "die Lust am Zuhören, am offenen Zuhören, und eben nicht vorschnell zu urteilen". Einen Lieblings-Borowski-Tatort habe er auch: "Borowski und der Engel", in dem es um eine Frau geht, die Gefühle und Emotionen nur imitiert.

Milberg in einer fremden Welt "am glücklichsten"

Axel Milberg, dem als Kommissar Borowski auch schon ein Gullydeckel auf den Kopf gefallen ist, will zurück nach München: "Ich habe dort geheiratet, meine Kinder sind Münchner, meine Frau ist Münchnerin. Deswegen liebe ich Kiel, wie man es liebt, wenn man nicht immer da wohnt." Darüber wollen wir als Kieler jetzt lieber nicht nachdenken.

Doch der, der seit über zwei Jahrzehnten den Kieler Kommissar Borowski spielt, will jetzt mal etwas Neues machen: "Für mich muss es immer irgendwie eine Aufbruchstimmung geben." Und so drehte Milberg jüngst im brasilianischen Urwald einen knallharten Thriller. "Ich brauche Zeit auch für andere große Produktionen", sagt er.

Dabei hat Milberg immer das gleiche Erfolgsrezept: "Platz machen für die Geschichte. Und wenn die Geschichte mich reinzieht und ich in einer mir fremden Welt bin, bin ich am glücklichsten." Ab dem 16. März aber nicht mehr im Tatort, sondern auf der ganzen Welt - mal im Dschungel oder, wie jüngst, in Budapest für einen Historienfilm über den Wiener Kongress.

Ausstrahlungstermin in Das Erste: 16. März

"Borowski und das Haupt der Medusa" ist der letzte Fall für den Kieler Tatort-Kommissar Klaus Borowski - gespielt von Axel Milberg - in Zusammenarbeit mit der Partnerin Mila Sahin - gespielt von Almila Bagriacik. Lars Kraume hat die letzte Folge inszeniert - nach Drehbuch von Sascha Arango.

Zum Ensemble des aktuellen Falls gehören neben Bagriacik und Milberg unter anderem: Thomas Kügel, August Diehl, Anja Antonowicz, Maren Eggert und Corinna Kirchhoff. Die Folge "Borowski und das Haupt der Medusa" sendet Das Erste am 16. März um 20:15 Uhr. Ab dann ist der Film auch für sechs Monate in der ARD Mediathek zu sehen.

