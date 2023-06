"Meinen Hass bekommt ihr nicht": Friedenspreis für Kinodrama Stand: 20.06.2023 18:48 Uhr Der Hamburger Regisseur Kilian Riedhof erhält heute Abend für seinen Film die NDR Koproduktion "Meinen Hass bekommt ihr nicht" den Friedenspreis des Deutschen Films - Die Brücke.

Der Preis wird am Dienstagabend in München verliehen und ist mit 7.500 Euro dotiert. Die deutsch-französische Kinokoproduktion wurde von Komplizen Film in Koproduktion mit dem NDR (Federführung) in Zusammenarbeit mit ARTE realisiert. Die Jury würdigt die NDR Koproduktion in ihrer Begründung als einen "großartigen, meisterhaft erzählten Film". Für die Vorlage waren Regisseur und Hamburg-Media-School-Absolvent Kilian Riedhof ("Gladbeck"), Jan Braren und Marc Blöbau bereits mit dem Deutschen Drehbuch Preis (Lola) für das beste unverfilmte Drehbuch ausgezeichnet worden.

Bataclan-Attentat im November 2015 - Buchverfilmung von Kilian Riedhof

"Meinen Hass bekommt ihr nicht" schildert die Nacht des 13. Novembers 2015. Da ändert sich für Antoine Leiris (gespielt von Pierre Deladonchamps) alles. Bei einem Terroranschlag im Pariser Musikclub Bataclan verliert er seine Frau Hélène, die Mutter seines knapp zwei Jahre alten Sohnes. In einem bewegenden Facebook-Post stellt er dem Hass der Attentäter die Liebe zu seinem Kind entgegen. In weiteren Rollen sind unter anderen Zoé Iorio, Camélia Jordana, Thomas Mustin, Christelle Cornil, Anne Azoulay, Farida Rahouadj und Yannuk Choirat zu sehen.

"Der Film erzählt die bewegende Geschichte eines Mannes, dem durch brutale Gewalt das Liebste im Leben genommen wird. Und obwohl er emotional durch das tiefste Tal seines Lebens geht, weigert er sich, Hass und Rachegefühle zu empfinden und diese in sein Leben treten zu lassen" sagt NDR Programmdirektor Frank Beckmann. Das sei praktizierter Humanismus. "Ich freue mich mit Kilian Riedhof und seinem Team über diese wertschätzende Auszeichnung und dass der NDR dazu beitragen konnte, diese atmosphärisch dichte und sehenswerte Literaturverfilmung umzusetzen."

Weltpremiere in Locarno, voraussichtlich Ausstrahlung 2025 im Ersten

Das Drama feierte 2022 Welturaufführung auf dem 75. Locarno Filmfestival, lief danach beim Filmfest Hamburg und dann regulär im November im deutschen Kino an. Er wird voraussichtlich 2025 anlässlich des zehnten Jahrestages des Bataclan-Anschlages in Das Erste und in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Die Redaktion hatten auf NDR Seite Christian Granderath und Sabine Holtgreve, bei ARTE Andreas Schreitmüller sowie Claudia Tronnier. Ein 90-minütiger Zusammenschnitt der Verleihung ist am Sonnabend, 1. Juli, ab 23.35 Uhr in "3sat" und am Sonntag, 2. Juli, ab 23.15 Uhr im "BR Fernsehen" zu sehen.

