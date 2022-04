Mediathek-Tipps wie "Die Frau in Gold" für ARD, ZDF und 3sat Stand: 25.04.2022 15:49 Uhr "Die Frau in Gold", Lina Beckmanns Debüt beim Polizeiruf 110 Rostock "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" und musikalische Leckerbissen wie "Don't Stop the Music" mit Bülent Ceylan in den Mediatheken. Beitrag anhören 4 Min

von Silke Lahmann-Lammert

"Die Frau in Gold"- Restitution von Klimt-Gemälde mit Helen Mirren und Daniel Brühl in ARD Mediathek

Maria Altmann (Helen Mirren) führt ein zufriedenes Leben in Los Angeles. Doch die Erinnerungen lassen sie nicht los. Als Tochter einer jüdischen Unternehmerfamilie war sie vor dem Zweiten Weltkrieg in Wien zu Hause, bevor sie in die USA fliehen musste. Viele Jahrzehnte später erfährt die alte Dame, dass sie die rechtmäßige Erbin mehrerer Werke des österreichischen Malers Gustav Klimt ist. Darunter befindet sich Klimts Porträt ihrer geliebten Tante Adele Bloch-Bauer, die "Goldene Adele". Maria beginnt einen juristischen Machtkampf um das wertvolle Familienerbe und kehrt dafür nach Wien zurück. Das berührende, sehenswerte US-Drama "Die Frau in Gold" mit Helen Mirren, Daniel Brühl, Ryan Reynold, Katie Holmes und Tom SChilling von Simon Curtis mit Musik von Hans Zimmer steht bis zum 2. Mai in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Weitere Informationen "Die Frau in Gold" in der ARD Mediathek Maria Altmann erbt mehrerer Werke des österreichischen Malers Gustav Klimt. Ein Kampf um das Familienerbe beginnt. "Die Frau in Gold" bis 2. Mai 2022 in der ARD Mediathek. extern

"Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" - Polizeiruf 110 mit Lina Beckmann in ARD Mediathek

Lina Beckmann ist im Rostocker Polizeiruf in die Fußstapfen Charly Hübners getreten. Am Sonntag gab sie im Ersten ihr Debüt als Kommissarin Melly Böwe im Fall "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen". In einem Einfamilienhaus findet die Polizei eine erstochene Frau, im Nebenzimmer liegt im Bett der gelähmte Sohn, er starb an einem Schlaganfall. Katrin König fährt zum Tatort und wird zugleich von ihrem Vorgesetzen Henning Röder unter Druck gesetzt. Doch bevor diese dienstliche Angelegenheit geklärt werden kann, sucht die Kriminalhauptkommissarin nach einem tatverdächtigen Jugendlichen. Für diesen Max interessiert sich aber nicht nur Katrin König, sondern auch die Bochumer Kommissarin Melly Böwe - die Halbschwester von Sascha Bukow. Der erste gemeinsame Fall für Melly Böwe und Katrin König verläuft zunächst einmal nicht harmonisch. Bis Oktober 2022 ist die Folge in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen ARD Mediathek: "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" Die ganze Folge des Polizeiruf 110 Rostock mit Lina Beckmann und Anneke Kim Sarnau in der ARD Mediathek bis zum 24. Oktober 2022 extern

Weitere Informationen Polizeiruf 110 Rostock: Lina Beckmanns Debüt als Kommissarin Beckmanns Kommissarin Melly Böwe hat in "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" zum ersten Mal neben Katrin König ermittelt. mehr Lina Beckmann: Schauspielerin mit gewaltiger Bühnenpräsenz Sie ist fest am Hamburger Schauspielhaus, nun auch im Rostocker Polizeiruf 110 zu sehen. Sie kann fast alles spielen - immer aus dem Bauch. mehr

"Don't Stop the Music" - Musikdoku mit Bülent Ceylan in der ZDF Mediathek

"An alle Schülerinnen und Schüler vom Campus Efeuweg: Klassenhefte schließen, Stifte fallen lassen, wir treffen uns draußen!" Auf das Signal des Entertainers Bülent Ceylan stürmen die Kinder auf den Schulhof - und sind verblüfft über das Orchester, das sie dort erwartet.

- "Es ist deswegen so wichtig, weil die meisten Kids an dieser Schule wahrscheinlich noch nie ein klassisches Konzert gesehen haben, wahrscheinlich noch nie Profimusiker mit klassischen Instrumenten."

- "Ich bin so aufgeregt! Ich kann nicht mal reden!" Filmzitat

Schon kurz darauf dürfen die Jungen und Mädchen sich das Instrument aussuchen, das sie in den kommenden Monaten spielen wollen: "Mein Herz wurde von der Trompete verwickelt!" Die Langzeitdokumentation mit Bülent Ceylan begleitet die ersten Töne, die Fortschritte und Rückschläge der kleinen Musikerinnen und Musiker aus Berlin Gropiusstadt. Das Publikum lernt die Kinder kennen, erfährt, wie sie leben, welche Träume und Hoffnungen sie haben. Und fiebert mit ihnen dem großen Auftritt entgegen.

"Ich habe die Trompete bekommen. Das war zwar nicht mein Wunsch, aber das Gute ist: Daher, dass ich die Trompete bekommen habe, kann ich jetzt meinen Vater ganz schön aufwecken und nerven!". Alle vier Folgen bis April 2024 in der ZDF Mediathek.

"Super Duper Plastic Man": Film über Gitarrenvirtuosen Ike White in 3sat-Mediathek

"Ich hatte gerade Jimy Hendrix mit-entdeckt, der dann starb. Da hörten wir von diesem neuen Gitarristen namens Ike White"......erinnert sich der Produzent Jerry Goldstein. Gern hätte er den jungen Musiker in sein Studio eingeladen. Aber das ging nicht: "Er war wegen Mordes in Haft. Also trafen wir ihn im Gefängnis." Goldstein setzt alle Hebel in Bewegung, um einen verwegenen Plan zu verwirklichen: eine Plattenaufnahme im kalifornischen Tahachapy Prison. "Alle Leute vom Gefängnis fragten: Warum machen Sie das? Und ich nur: Weil er so talentiert ist."

Tatsächlich spielt Ike White im Knast nicht nur ein Album ein, er heiratet auch Jerry Goldsteins Sekretärin Lana. Die Kosten für den Anwalt, der den Gitarristen schließlich aus dem Gefängnis holt, übernimmt kein geringerer als Stevie Wonder. Bessere Startchancen für eine Karriere nach der Entlassung hätte Ike White sich nicht wünschen können. Filmemacher Daniel Vernon erzählt sie spannende Geschichte des Gitarrenvirtuosen, dem die Freiheit schlecht bekam. "Super Duper Plastic Man" ist noch bis zum 22. Mai in der 3sat Mediathek.

Weitere Informationen "Super Duper Plastic Man" in der 3sat Mediathek Filmemacher Daniel Vernon erzählt sie spannende Geschichte des Gitarrenvirtuosen Ike White, dem die Freiheit schlecht bekam extern

"ARD Themenwelt Klassik": Musikalische Überraschungsbox

"ARD Themenwelt Klassik": Unter diesem Titel findet man im Netz eine musikalische Überraschungsbox mit Porträts von Komponistinnen, Musikern und Musikerinnen und zahllosen Konzerten. Mit einem Mouseklick spielen weltbekannte Orchester, was das Herz begehrt: Maurice Ravels "Bolero", Franz Litszts "Ungarische Rhapsodie" oder den "Donauwalzer" von Johann Strauss. Das meistgehörte Video stammt aus der Abteilung "Filmmusik" und klingt wie pure Zauberei: "Harry Potter Suite". "James Bond", "Harry Potter" oder "Vom Winde verweht": Das alles und noch viel mehr findet sich in der ARD Mediathek unter dem Titel "Themenwelt Klassik".

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 23.04.2022 | 09:55 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Spielfilm