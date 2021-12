Mediathek-Tipps für ARD und ZDF an den Feiertagen Stand: 29.12.2021 14:07 Uhr Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gab es zum Fest viele alte Klassiker, aber auch tolle Free-TV-Premieren. Diese Highlights liefen in ARD und ZDF - und sind nun in den Mediatheken zu finden.

von Julia Jakob

Zu den Festtagen gab es jede Menge Free-TV-Premieren. Hier die Highlights aus den TV-Programmen - die in die Mediatheken von ARD und ZDF zu finden sind.

"In 80 Tagen um die Welt": britische Serie in ZDF-Mediathek

8 Teile à 45 Minuten

Genre: Abenteuer

Bis 22. Dezember 2022 in ZDF-Mediathek

Die allererste Jules-Verne-Verfilmung stammt aus dem Jahr 1901. Die fantasievollen Geschichten sind einfach der perfekte Filmstoff. Seit 120 Jahren tauchen immer wieder neue Versionen auf und auch "In 80 Tagen um die Welt" hat jetzt eine Neuverfilmung erfahren. Die Grundgeschichte der Wette wurde nicht verändert, es wird auch wieder in Kostümen geschwelgt, aber diese Version bietet mehr Tiefgang. Die verschiedenen Kulturen, die historischen Begebenheiten sind diesmal nicht nur bunte Kulisse, sondern auch Teil der Geschehnisse. Das alles wird flott und spannend erzählt. Davon lässt man sich gerne mal entführen. Die Serie steht bis zum 23.12.22 in der ZDF-Mediathek.

"Ich bin dein Mensch": Sci-Fi-Spielfilm in ARD-Mediathek

Die Wissenschaftlerin Alma wird drei Wochen lang mit einem humanoiden Roboter zusammenleben. Seine Programmierung sei genau auf Almas Bedürfnisse zugeschnitten - sagen die Konstrukteure. Die künstliche Intelligenz soll also der perfekte Lebenspartner sein. Was in digitalen Gedankenspielen funktionieren mag, stößt in der Realität an seine Grenzen. Denn Gefühle lassen sich nicht in Eins und Null aufteilen. Und so erzählt "Ich bin dein Mensch" mal eine ganz andere Art von Liebesgeschichte, luftig, amüsant und lebensklug. Alma wird von Maren Eggert gespielt, die für ihre Darstellung einen Silbernen Bären auf der Berlinale erhielt. Der Film steht drei Monate in der ARD-Mediathek.

"Der Doktor und das liebe Vieh": BBC-Erfolgsserie in ARD-Mediathek

Ein Serienklassiker aus den 70ern in einer Neuauflage. Damals begleiteten Millionen den Tierarzt James Herriot, den es nach Yorkshire verschlug. Auch in der Jetztzeit muss sich Herriot mit der eigenwilligen Landbevölkerung, seinem grantelndem Chef und der flotten Helen auseinandersetzen. Es werden keine neuen Geschichten erzählt, aber der Transfer ins Heute funktioniert wunderbar. Wohlfühlfernsehen, Alltagsflucht und eine herrlich melancholische Reise in eine Zeit, in der es einfach etwas ruhiger und berechenbarer zuging. Oder anders formuliert: wie "Schwarzwaldklinik", nur mit Tieren. Alle Folgen stehen seit dem 23.12 in der ARD-Mediathek.

"Die Känguruh-Chroniken": Kinokomödie in ZDF-Mediathek

Ein kommunistisches Känguruh - was für ein quatschiger Gedanke. Herrlich! Und dieses Tier zieht dann bei dem Überlebens-Kleinkünstler Marc-Uwe ein. Harmonisch ist diese WG wahrlich nicht, aber im Kampf gegen Rechtsextreme und Fremdenhass sind die zwei sich einig. Und so wird sich der nationalpopulistische Immobilienhai Dwigs noch wundern. Er will das Viertel, in dem die zwei ungleichen Bewohner leben, abreißen und ein schickes Einkaufszentrum errichten. Ein Slapstick-Kleinkrieg beginnt.

Der Film erfindet kaum neue Dialoge, hat vieles aus der Buchvorlage von Marc-Uwe Kling übernommen. Wer die Bestseller nicht kennt, wird seinen Riesenspaß haben. Aber auch wer sie kennt, kann die leichte und gelungene Unterhaltung genießen. Denn die Pointen sitzen, das Timing stimmt und die Komik funktioniert. Der Film steht drei Monate in der ZDF-Mediathek.

"Eldorado KaDeWe" - historische Serie in ARD-Mediathek

Das KaDeWe in Berlin ist weltberühmt. Und es hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Die Serie mit Victoria Trauttmannsdorf erzählt mit toller Ausstattung aber nicht nur die Historie des Kaufhauses, sondern auch von den politischen Unruhen. Die Spannung entsteht aus dem Lebensgefühl der 20er-Jahre: Auf der einen Seite die moderne Metropole mit blühendem Nachtleben und neuer gesellschaftlichen Strukturen, auf der anderen Seite eine zunehmende politische Radikalisierung. Vor diesem Hintergrund kämpfen vier sehr unterschiedliche Freunde um ihr Glück. Dank einer tollen Besetzung mit vielen frischen Gesichtern entsteht ein schillerndes, vielseitiges aber auch berührendes Porträt einer Epoche. Die Serie steht bis 27. März 22 in der ARD-Mediathek.

