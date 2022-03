Mediathek-Tipps für ARD, ZDF und Arte im Frühling Stand: 27.03.2022 21:35 Uhr Außergewöhnliche Serien und Filme stehen im Frühling in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken: Etwa "Good Vibrations" bei Arte, "Doppelhaushälfte beim ZDF und "Back to life" in der ARD Mediathek. Beitrag anhören 5 Min

von Silke Lammern-Lammert, Walli Müller, Katja Eßbach

Die Tipps beinhalten zwei Serien in bester britischer Sozialkomödien-Tradition, darunter die preisgekrönte "Back to Life" der BBC in der ARD Mediathek, die Komödie um eine Öko-Aktivistin aus Island "Gegen den Strom" in der Arte-Mediathek - und einen weiterer Schwerpunkt bei Arte zum 80. Geburtstag des Regisseurs Michael Haneke aus Österreich. Sowie eine Sitcom mit Milan Peschel in der ZDF Mediathek.

"Good Vibrations" - herrliche Dramedy-Serie um Sex-Toys in Arte Mediathek

Sheffield, 1982: Als Terry seinen Job in der Fabrik verliert, sucht seine Frau Stephanie nach einer neuen Einkommensquelle. In der Zeitung findet sie eine Anzeige von Ann Summers - der britischen Beate Uhse. Gesucht wird eine Verkäuferin für "exotische Unterwäsche". Und für allerhand andere Artikel, um das eheliche Liebesleben in Schwung zu bringen. Allerdings hat Stephanie weder mit dem Widerstand ihres Mannes gerechnet, noch mit der Reaktion so mancher Kundin auf eine Tupperparty, die sich als Verkaufsaktion für Sex-Toys entpuppt.

In derart prüden Kreisen kann man schon mal einen Vibrator für einen Pürierstab halten. "Good vibrations" ist eine Dramedy-Serie in der Nachfolge so herrlicher Sozialkomödien wie "Ganz oder gar nicht". Im Zentrum der Serie stehen vier Freundinnen aus der gebeutelten englischen Industriestadt Sheffield, die sich 1982 zusammengetan hatten, um Verkaufspartys für Reizwäsche und Sextoys zu organisieren - sehr zum Missfallen ihres Umfeld. Eine witzige, zarte und bittere Geschichte der weiblichen Emanzipation, untermalt mit Pop von Depeche Mode oder Blondie. Die sechs Folgen sind im Original mit Untertiteln bis März 2023 in der Arte Mediathek.

"Back to Life" - rabenschwarze Sozialkomödie der BBC in ARD Mediathek

Miri sucht verzweifelt einen Job. Dabei gibt es ein Problem: "Nun, Ihre Vita ist ziemlich lückenhaft. 2000 haben Sie für Fatface gearbeitet. Leitende Funktion. Und dann: Nichts mehr!", wundert sich ein potentieller Arbeitgeber beim Jobinterview. Miri hat im Knast gesessen. 18 Jahre lang. Was zeigt, dass es dabei nicht um Ladendiebstahl ging. "Sind Sie Miranda Matteson? DIE Miranda Matteson? Ja, die bin ich." Die britische Komikerin Daisy Haggard spielt in der rabenschwarzen Sozialkomödie "Back to life" nicht nur die Hauptrolle, sie schrieb auch gemeinsam mit Laura Solon das Drehbuch. Darin kämpft sich Miranda Stück für Stück nach einem Verbrechen zurück in ihr Leben, und zieht nach der Entlassung aus dem Gefängnis zurück in ihre Kleinstadt am Meer, wo ihr viel Hass begegnet. Die sechs Folgen der viel gelobten tragikomischen BBC-Serie sind bis zum 17. April in der ARD Mediathek.

"Doppelhaushälfte" - urkomische Sitcom in ZDF Mediathek

Die neue Sitcom-Serie "Doppelhaushälfte" wirkt auf den ersten Blick wie nach Diversity-Lehrbuch zusammengesetzt. Da gibt es Mari, Berlinerin mit iranischen Wurzeln, ihren Mann Theo, dessen Vater aus Ruanda stammt sowie Tracy, geboren in Vietnam. Das könnte zu zwar gut gemeinter, aber sterbenslangweiliger Unterhaltung führen. Tut es aber absolut nicht. Die acht Folgen sind manchmal urkomisch, sehr wild und gern auch etwas brachial. Mari und Theo wollen raus aus der Großstadt und in einem Brandenburger Dorf eine Doppelhaushälfte kaufen. Dort trifft Theo auf Tracy, also Großstadt auf Dorf: "Ich bin schwarz und Sie... ähm... - Also, damit nicht immer die ganze Farbpalette herhalten muss, sagt man people of colour. - Und die ohne Farbe heißen nur people oder wat?" Tatsächlich kaufen Mari und Theo die Haushälfte und lernen ihren neuen Nachbarn Andy kennen: "Ich bin Andy. - Theo. - Echt Theo? Ich hatte mal 'n Kollegen, der hieß Theo und war auch schwarz. So klein ist die Welt." Alle Folgen der Serie stehen ein Jahr in der ZDF-Mediathek.

"Das weiße Band" und "Caché" zu Michael Hanekes 80. Geburtstag in Arte Mediathek

Michael Haneke ist am 23. März 80 Jahre alt geworden. Der außergewöhnliche, in München geborene, österreichische Filmemacher ist bekannt für schockierende Filme wie "Funny Games" und "Die Klavierspielerin". Zu seinem preisgekrönten Filmen gehören Dramen wie "Das weiße Band", mit dem Haneke die Goldene Palme 2009 in Cannes erhielt und "Caché". Diese zwei Filme, eine Dokumentation über den Wiener Autor und Regisseur sowie sein wunderbarer Oscar-prämierter Liebesfilm "Liebe" (Amour, für den er seine zweite Goldene Palme erhielt) und "Benny's Video" sind für einige Wochen in der Hommage von Arte in deren Mediathek zu sehen.

"Gegen den Strom" - Publikumsliebling aus Island über eine Umweltaktivistin

Halla, Ende 40, ist nicht nur Chorleiterin in Reykjavik, sondern führt auch ein geheimes Doppelleben als gerissene Öko-Aktivistin. Im Alleingang kappt sie die Hochspannungsleitungen der lokalen Aluminiumfabrik. Auf dem Rückweg von den Anschlagsorten wird sie von der Polizei mehrfach mit Suchhunden, Hubschraubern und Drohnen verfolgt. Sie kann eine davon mit Pfeil und Bogen harpunieren, zu sich herunterziehen und zerstören. Den Hubschraubern entgeht sie, indem sie sich das Fell eines verendeten Schafs überwirft und sich vor den Infrarotkameras in einem eiskalten Gebirgsbach in Sicherheit bringt. Die Komödie "Gegen den Strom" steht in der ARD Mediathek bis zum 20. April.

