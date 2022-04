Mediathek-Tipps für ARD, ZDF und Arte Stand: 18.04.2022 18:00 Uhr Die schwedische Serie "30 Grad im Februar" bei Arte, die Dokuserie "Auswärtsspiel" über ein Geheimkonzert der Toten Hosen in Ost-Berlin und die ZDF-Serie "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" sind Mediathek-Tipps.

von Katja Eßbach

"30 Grad im Februar" - warmherzige schwedische Serie in Arte Mediathek

Schweden im Winter, die Menschen lechzen nach Sonne und Wärme. Beides gibt es in Thailand. Dorthin zieht es - unabhängig voneinander - ein paar Stockholmer. Da ist Majlis, die mit ihrem Mann Bengt, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, vor der Kälte fliehen will. Obwohl Bengt keine Lust hat:

- "Es wird wundervoll sein, schön und warm."

- "Wer hat gesagt, dass ich das will?" -

- "In der Wärme wirst du dich besser fühlen." Filmzitat

Der einsame Heizungsmonteur Glenn lernt im Internet eine Thailänderin kennen, die ihn drängt, sie zu besuchen. Und dann ist da noch Kajsa, überarbeitete, alleinerziehende Mutter. Sie erleidet eines Morgens im Auto mit ihren Töchtern einen Schlaganfall. Nach ihrer Genesung zieht es Kajsa ebenfalls nach Thailand. Dort wird sich das Leben aller Beteiligten radikal und für immer verändern. Die schwedische Serie "30 Grad im Februar" erzählt sehr warmherzig und mit schönem schwarzen Humor darüber, dass im Leben fast immer alles anders kommt, als man denkt. Die zwei Staffeln der Serie stehen im Original mit Untertiteln bis Ende September in der Arte-Mediathek.

"Auswärtsspiel" - Dokuserie über Geheimkonzert der Toten Hosen in der ARD Mediathek

Es gibt tatsächlich immer noch Geschichten aus dem geteilten Deutschland, die kaum bekannt sind. So wie das Geheimkonzert der Toten Hosen 1983 in Ost-Berlin:

"Verbotenerweise in Ost-Berlin zu spielen, an allen Autoritäten vorbei, das war natürlich was, was wir uns auf gar keinen Fall entgehen lassen wollten." Zitat aus der Serie

In der Erlöserkirche spielten die Toten Hosen ohne Genehmigung vor ziemlich kleinem Publikum, gemeinsam mit der Ost-Berliner Punkband planlos. Hätten Stasi und Polizei das spitzgekriegt, wären die Konsequenzen klar gewesen:

"Wenn die uns da ausgehoben hätten, wären alle, wären die Hosen und wir, wären richtig abgegangen in den Knast." Zitat aus der Serie

In der dreiteiligen Dokuserie "Auswärtsspiel" geht es nicht nur um dieses spektakuläre Konzert, sondern auch um die Punkszene im Osten Deutschlands. Während die Karriere der "Toten Hosen" nach dem Konzert richtig Fahrt aufnahm, wurde die Ostband planlos gezwungen sich aufzulösen. In der Dokuserie werden Originalaufnahmen von damals erstmalig gezeigt. Alle drei Teile sind ein Vierteljahr in der ARD Mediathek zu sehen.

"Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers": Mini-Serie mit Kostja Ullmann in ZDF Mediathek

Taxifahrer waren gestern, heute gibt es Uberfahrer. Einer davon ist Ben, Mitte dreißig. Jeden Tag fährt er durch Hamburg, mit den skurrilsten Fahrgästen an Bord. Manche Fahrgäste ignorieren Ben einfach, andere üben mit ihm das Trennungsgespräch mit dem Freund. Als hätte Ben, gespielt von Kostja Ullmann, nicht eigene Probleme. Er wird demnächst ungeplant Vater, die Mutter des Kindes lehnt seine Hilfe kategorisch ab. Und was seine Zukunft angeht, ist Ben dauerhaft desorientiert:

"Und was sollst du mit deinem Leben anstellen?" - "Ich habe keinen Plan, keine Ahnung."

Die sechsteilige Serie "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" erzählt episodenhaft Alltägliches leicht überspitzt. Die Besetzung ist hochkarätig, darunter Catrin Striebeck, Edin Hasanović, Susanne Wolff und Fahri Yardim. Zu sehen ein halbes Jahr in der ZDF Mediathek.

