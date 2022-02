Mediathek-Tipps für ARD, Arte und ZDF im Februar Stand: 04.02.2022 14:00 Uhr In den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte sind viele Schätze zu finden. Mit dabei: eine französische Krimigroteske, das britische Drama "Make me famous" und der norddeutsche Horrorfilm "Schlaf". Beitrag anhören 4 Min

von Katja Eßbach, Patricia Batlle

Diese außergewöhnlichen Serien und Filme stehen im Februar in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken.

"Kindkind" - Französische Krimigroteske in der Arte Mediathek

4 Folgen à zirka 50 Minuten

Genre: Krimikomödie

Verfügbar bei Arte Mediathek bis 9. September 2022

Die französische vierteilige Serie "Kindkind" ist eine überaus skurrile, sehr unterhaltsame Krimigroteske, die mit einigen Sehgewohnheiten bricht. Ort der Handlung ist ein Dorf im äußersten französischen Norden. Die Landschaft ist karg, der Umgangston rau. Der zwölfjährige "Kindkind" und seine Freunde streifen, um der Langeweile zu entgehen, durch die ländliche Gegend. Sie beobachten einen polizeilichen Hubschraubereinsatz. Dabei wird eine tote Kuh aus einem Bunker gehievt. Mit den Ermittlungen betraut sind der unkonventionelle Kommandant Van der Weyden und sein tollpatschiger, aber belesener Adjutant Carpentier. Es zeigt sich, dass im Inneren des Tieres menschliche Körperteile verborgen sind, bald wird eine weitere tote Kuh gefunden. Ein Mörder scheint umzugehen und "Kindkind" und seine Freunde stellen eigene Ermittlungen an.

Die französische Serie des Autorenfilmers Bruno Dumont "Kindkind" ist ziemlich schräg, und sehr liebevoll erzählt. Die Kamera nimmt sich viel Zeit für großartige Bilder. Die vier Folgen sind zu sehen bis September 2022 in der Arte-Mediathek. Dort sind auch einige Spielfilme Dumonts beim Arte-Schwerpunkt zu entdecken - inklusive eines langen Gespräches mit dem Filmemacher.

"Make me famous“: Britisches Drama um Social-Media-Ruhm in der ARD Mediathek

Billy träumt davon berühmt zu werden und bewirbt sich bei einer Reality-Show im Fernsehen: "Wenn Sie jemanden suchen, der alles aufmischt, bin ich Ihr Mann. Wie würdest du alles aufmischen? Ich mach alles für die Story." Es klappt tatsächlich und anderthalb Jahre später ist Billy eines dieser Reality-TV-Sternchen, die mit nervtötender Instagram-Werbung Geld machen. Aber der Ruhm verblasst allmählich, auch finanziell läuft es nicht mehr gut: "Ich hab blaue Haken, Millionen von Followern und ich kann nicht mal meine Handyrechnung bezahlen." Nach einem von den Medien hochgeschriebenen Skandal wird Billy massiv beschimpft und mit Hass überschüttet. Ihm droht sein Leben zu entgleiten.

Der britische Fernsehfilm "Make me famous" aus dem Jahr 2020 erzählt eindrucksvoll von schnellem Ruhm und rasantem Abstieg. Hauptdarsteller Tom Brittney ist eine Wucht und trägt den Film fast allein. Noch bis Ende März in der ZDF-Mediathek.

"Schlaf": Nordddeutscher Horrorfilm mit Sandra Hüller in ZDF-Mediathek

Im Februar präsentiert das ZDF drei Filme in der Reihe "Midnight Horror - Filme zum Fürchten". Sie sind stehen bereits in der ZDF Mediathek bis Anfang Mai zur Verfügung (FSK 16). Einer davon spielt in Norddeutschland und wurde in Hamburg und im Harz gedreht: "Schlaf" von Michael Venus. Der ungewöhnliche, fabelhaft bebilderte Horrorfilm handelt von Marlene (Sandra Hüller) und ihrer Tochter Mona, gespielt von der Hamburgerin Gro Swantje Kohlhof. Marlene leidet unter wiederkehrenden Albträumen und fährt irgendwann zum Schauplatz ihrer Träume. Als Marlene dort in einer Art komatösen Schlaf landet, fahndet ihre Tochter am merkwürdigen Ort nach der Ursache der Albträume. Außergewöhnliches Genrekino aus dem Norden.

Die Kinder des Fechters - bewegendes finnisches Drama in ARD Mediathek

1952, Josef Stalin ist an der Macht. Um der Geheimpolizei zu entkommen, ist Endel in die estnische Provinz geflohen. Der junge Mann unterrichtet fortan als Sportlehrer die meist vaterlosen Kinder. Krieg und Gulag haben auch hier ihre Spuren hinterlassen. Gegen den Widerstand des Schuldirektors bringt Endel den Kindern das Fechten bei. Es ist seine große Leidenschaft. Und es wird auch die große Leidenschaft der Kinder werden. Endel wird zu einem anderen Menschen. Als die Kinder ihn bitten, an einem großen Fechtwettbewerb in Leningrad teilnehmen zu dürfen, muss er sich entscheiden. Soll er riskieren, verhaftet zu werden, oder die Kinder enttäuschen? Das bewegende finnische Drama von Klaus Häro von 2014 lief bei den Nordischen Filmtagen Lübeck und ergatterte 2015 sowohl eine Golden-Globe-, als auch eine Oscar-Nominierung. Es steht noch bis zum 10. Februar in der ARD Mediathek zur Verfügung.

