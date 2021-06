Mediathek-Tipps: Brillante Serien und eine schwarze Komödie Stand: 11.06.2021 17:00 Uhr Eine Drama-Serie mit wahrem Hintergrund, eine Börsensatire und ein lakonischer Fernsehfilm: In den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte lassen sich viele außergewöhnliche Filme und Serien finden. Beitrag anhören 5 Min

von Julia Jakob

Die Mediatheken haben im Juni einiges zu bieten. Mit dabei: eine Mini-Serie aus Großbritannien mit wahrem Hintergründ über einen Giftanschlag auf einen Doppelspion, eine norwegische Satire auf Börsenmakler und ein lakonischer deutscher Fernsehfilm, die vor originalen Bildeinfällen strotzt.

"Der Giftanschlag von Salisbury" in der Arte Mediathek

Eine wahre Begebenheit, ein Verbrechen, das zu internationalen Spannungen führte - das erzählt die britische Serie "Der Giftanschlag von Salisbury". Im März 2018 wurde der russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia bewusstlos in der Stadt Salisbury gefunden. Die Serie erzählt die wahre Geschichte einer perfiden Vergiftung. Das russische Wort Nowitschok bedeute Neuankömmling, heißt es in der Serie.

"Es wurde von der UdSSR entwickelt, während des Kalten Krieges. Und es ist eines der tödlichsten, synthetischsten Nervengifte, die es gibt." Bis aber die Beamten überhaupt dem Nervengift Nowitschok auf die Spur kommen, vergeht viel Zeit. Wer hatte alles damit Kontakt, wo kommt es her, wie kam es nach Salisbury? Das alles erzählt die Serie schnörkellos. Das Entsetzen über diese Tat und die Angst in der Bevölkerung braucht keine filmischen Tricksereien. Die vier Folgen von "Der Giftanschlag von Salisbury" stehen bis zum 9. Juli in der Arte Mediathek.

"Exit" - norwegische Maklerserie in der ZDF Mediathek

Der norwegische Drehbuchautor und Regisseur Öystein Karlsen sprach mit vier Börsenmaklern. Deren Geschichten erzählt er in der Serie "Exit": "Als ich meine erste Million erarbeitet hatte, war ich erst 30. Also wurde es sehr schwierig, mir eine neue Herausforderung zu suchen, die mir einen neuen Kick verschaffen konnte." Die vier Investmentbanker Adam, William, Henrik und Jeppe erfüllen das Klischee der nimmersatten Geldgeier bis zum Anschlag. Sie trinken, sie nehmen Drogen, sie huren rum - und spielen den treusorgenden Ehemann.

Adams Frau, natürlich wunderschön, steckt voller Selbstzweifel. Nur ein Kind kann ihre Leere füllen, davon ist sie überzeugt. Aber ihre Hoffnung wird nie erfüllt. "Ich habe mich sterilisieren lassen, sie weiß nichts davon, aber solange sie es glücklich macht, ist es okay." Die norwegische Dramaserie lebt von der Widerlichkeit der Typen: frei von Moral, eklig hedonistisch und unglaublich selbstverliebt. Als Betrachterin schwankt man zwischen Faszination und Abscheu, wird aber auch von der Neugier getrieben, worauf das hinausläuft. Denn die vier Börsenmakler rasen mit Karacho auf eine Wand zu. "Exit" steht bis 1. August in der ZDF Mediathek.

"Heute stirb hier Kainer": schwarze Komödie in ARD Mediathek

Im Örtchen Oberöhde - nomen est omen - ist nicht nur der Hund begraben, dort bewirtschaftet auch Cesare sein Speiselokal. Und hat bannig Ärger mit der plötzlich autauchenden Konkurrenz. Gleichzeitig macht sich der todkranke Ulrich Kainer auf in dieses Dorf, um dort zu sterben. Eigentlich will er nur Ruhe. Doch das Dorfleben ist auch nicht mehr, was es mal war, sagt er sich. Kaum ist Kainer aufgetaucht, glauben alle, Cesare habe einen Mörder angeheuert: "In alten Mafiaserien tragen alle solche Trainingsanzüge!" Der Fernsehfilm "Heute stirbt hier Kainer" erzählt mit lakonischem Witz und einem tollen Martin Wuttke einen hessischen Spaghetti-Western. Politisch unkorrekt, anarchistisch in der Erzählung und mit überraschenden Bildeinfällen. Einfach ein großes Vergnügen. "Heute stirbt hier Kainer" (FSK ab 12) steht noch bis 21. Juli in der ARD Mediathek.

