Mediathek-Tipps: Preisgekrönte Filme und Serien im Mai und Juni Stand: 29.05.2021 14:02 Uhr Schräge Webserien, Sadcoms und preisgekrönte Dramen: In den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte lassen sich viele außergewöhnliche Filme und Serien finden.

von Julia Jakob, Patricia Batlle

Eine hadert mit ihrem Alter, die andere mit ihrer Schwangerschaft, und die dritte muss sich mit einem Verbrechen auseinandersetzen, so die grobe Zusammenfassung der Mediatheken-Tipps. Außerdem Filmperlen, die beim Internationalen Filmfest in Cannes ausgezeichnet worden sind. Die Mediatheken haben Ende Mai und Anfang Juni einiges zu bieten: ein Überblick.

"Ausgebremst": Dramedy-Serie mit Maria Furtwängler der ARD Mediathek

Maria Furtwängler ist zurück mit Leopardenleggins, Palmwedelfrisur und Plateau-Turnschuhen. In der zweiten Staffel der Comedy-Serie "Ausgebremst" widmet sie sich als Beate Harzer zwar weiter ihrer Leidenschaft für Lebensberatung. Ehemann Dirk ist weg, ihre Fahrschule praktisch pleite. Dann feiert sie auch noch ihren 50. Geburtstag, und Schwester Susi ist überhaupt keine Stütze. Ungemein kurzweilig und witzig sowie viele Gastauftritte von unter anderem Carolin Kebekus, Monika Gruber oder auch Jasna Fritzi Bauer: Alle sechs 15-minütigen-Folgen der Dramedy-Serie stehen nach ihrer Ausstrahlung am 30. Mai in Das Erste bis Ende Juli 2021 in der ARD Mediathek.

Weitere Informationen "Ausgebremst" Staffel 2 mit Maria Furtwängler in der ARD Mediathek Dramedy mit Maria Furtwängler: Ihr neues Leben hat sich Fahrschulbesitzerin Beate Harzer anders vorgestellt. extern

Lu von Loser - Sadcom in der ZDF Mediathek

Eine schwangere Frau ist nicht glücklich über ihren Zustand, geschweige denn mit ihrem Leben: "Mein Leben ist ein Theaterstück. Eine Farce. Und ich gucke zu, irgendwo in der letzten Reihe, wo man nicht alles mitbekommt." Die Musikerin Lu kann und will sich nicht mit ihrer Schwangerschaft, geschweige denn mit ihrer Mutterrolle anfreunden. Ihre Konflikte überträgt sie allerdings auf ihr persönliches Umfeld wie ihre Mutter. Die Serie "Lu von Loser" von Alice Gruia, der Hauptdarstellerin, Autorin, Regisseurin und Produzentin der Webserie, ist herrlich unkonventionell erzählt. Immer wieder kommentiert Lu aus dem Off das filmische Geschehen. Dazu freche politische Unkorrektheit und viel persönliche Schieflage. "Lu von Loser", die kurzweilige deutsche Sadcom, steht bis zum 6. Mai 2022 in der ZDF Mediathek.

Weitere Informationen "Lu von Loser" in der ZDF Mediathek Musikerin Lu ist schwanger. Sie will sich nicht mit ihrer neuen Rolle anfreunden und überträgt ihren Konflikt auf ihre Umgebung. extern

"Bron - Die Brücke": Staffel 2 in der Arte Mediathek

Saga Norén und Martin haben in Staffel 1 von "Bron - Die Brücke" den Fall des Wahrheitsterroristen gelöst, da wartet schon der nächste auf sie: Ein besatzungsloser Tanker treibt auf die Öresundbrücke zu. Im Frachtraum des Schiffes finden die Beamten fünf Jugendliche. "Komm schon, willst du die Sache nicht auf sich beruhen lassen? Fünf Kids wurden vermisst und sind wieder aufgetaucht!", meint Martin. Sie entgegnet: "Sie sind vermutlich entführt worden. Sie wurden auf einem Schiff festgekettet, das vorsätzlich gegen die Brücke gesteuert wurde. Da ist mehr dran." Das dänisch-schwedische Ermittlerduo aus der Serie ist ein herrlich ungleiches Paar. Die kauzige und schräge Ermittlerin Saga hat inzwischen fast Kultstatus. Die beiden werden die Mordpläne einer Umweltaktivisten Gruppe vereiteln. Das kann verraten werden. Nordic-Noir at its best ist die zweite Staffel von "Born - die Brücke" steht gemeinsam mit der ersten bis März 2022 in der Arte Mediathek.

Filmfest Cannes - "Shoplifters" in der arte Mediathek

Der Monat Mai war beim Sender Arte voll gespickt mit Filmperlen rund ums Filmfest Cannes, das traditionell im Wonnemonat stattfindet - dieses Jahr jedoch in den Juli verschoben wurde. Mehrere Filme, die dort ausgezeichnet wurden, laufen bei Arte. Etwa das Drama "Shoplifters". Der japanische Meisterregisseur Hirokazu Kore-eda wurde 2018 in Cannes mit der Goldenen Palme für seinen Film "Shoplifters" ausgezeichnet. Noch nie hat ein Film voller Herzenswärme das Konzept der Familie so klug reflektiert. Dieser Film ist so unaufgeregt wie die Musik, die ihn trägt. Dabei stellt er große Fragen: Was macht eine Familie aus? Ist Verwandtschaft eine Frage der Abstammung oder des Gefühls, der seelischen Verbundenheit? Und gibt es Bindungen, die viel stärker als Blutsbande sind? Der Film ist bis zum 1. Juni in der Arte Mediathek zu sehen.

Weitere Informationen "Shoplifters" in der Arte Mediathek "Shoplifters" in der Arte Mediathek extern

"Der unverhoffte Charme des Geldes" in der Arte Mediathek

Der frankokanadische Regisseur Denys Arcand war schon immer gut für knallige Filmtitel: "Die Invasion der Barbaren" und "Der Niedergang des amerikanischen Imperiums" gehören zu seinen Werken. Der französische Titel seines neuen Werkes heißt in der deutschen Übersetzung eigentlich: "Der Fall des amerikanischen Imperiums" - "Der unverhoffte Charme des Geldes" als Titel ist allerdings auch sehr passend. Die Dramödie ist eine humorvolle, schlaue Gesellschaftskritik. Pierre-Paul ist studierter Philosoph, schlägt sich aber in Montreal als Paketauslieferer durch. Er ist hochintelligent, aber ein Versager. Bei einer Lieferung gerät Pierre-Paul in einen Überfall. Am Ende liegen vor seinen Füßen mehrere Leichen und ein Sack voll Geld. Was stellt man als überzeugter Kapitalismuskritiker mit einer Millionensumme an? Man versucht, sich Rat zu holen. Zum Beispiel bei einem Ex-Ganoven, der im Gefängnis Wirtschaft studiert hat. "Der unverhoffte Charme des Geldes" springt kühn hin und her zwischen Krimi, Verfolgungsjagd, Lebenskrisenverarbeitung und einer modernen Love Story à la "Pretty Woman" - und einer gar nicht so unrealistischen Utopie der Umverteilung. Zu sehen bis zum 10. Juni in der Arte Mediathek.

Weitere Informationen "Der unverhoffte Charme des Geldes" in der Arte Mediathek Paketbote und Philanthrop Pierre-Paul gerät zufällig an viel Geld. Denys Arcands amüsantes und intelligentes Heist-Movie von 2018. extern

AUDIO: Starke Frauen - Tipps aus den Mediatheken (3 Min) Starke Frauen - Tipps aus den Mediatheken (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 29.05.2021 | 11:52 Uhr