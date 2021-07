Serien-Tipps für die Mediatheken: Liebe, Freunde und Familie Stand: 09.07.2021 16:15 Uhr In den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte lassen sich viele außergewöhnliche Produktionen finden. Wir stellen ihnen diese Woche die Serien "Loving Her", "Clan", "Deadlines" und "The Virtues" sowie die Doku "Schockwellen" vor.

von Julia Jakob

"Loving Her" in der ZDF Mediathek - Risse in der Perfektion

Durch einen Zufall stößt Hanna auf der Straße mit einer Frau zusammen, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat: Franzi - ihre erste große Liebe. Vor fünf Jahren waren die beiden zusammen nach Berlin gezogen, um zu studieren. Aber schon bald zeigen sich die ersten Risse in der perfekten Partnerschaft: Hanna geht lieber feiern als zu lernen, Franzi dagegen nahm ihr Pädagogikstudium sehr ernst. Die ZDFneo-Serie "Loving Her" erzählt in sechs kurzen Folgen Hannas Liebesbiografie. Jede Episode ist einer Exfreundin gewidmet. Endlich ein Drehbuch, das in der deutschen Lebensvielfalt angekommen ist. Dass Hanna Frauen liebt, wird in der Serie ebenso wenig problematisiert wie die Migrationsgeschichte ihrer Eltern. Die Serie steht für ein Jahr in der ZDF Mediathek.

"Clan" in der Arte Mediathek: Leichen im Keller

Die belgische Serie "Clan" beginnt mit einer Beerdigung: Jean-Claude war ein Widerling sondergleichen. Die Einzige, die um ihn trauert, ist seine Frau Gule. Ihre vier Schwestern dagegen sind erleichtert, den ungeliebten Schwager endlich los zu sein.

Doch dann tauchen die zwei Versicherungsvertreter Matthias und Thomas Dewitt auf und statten Gule einen Besuch ab. Müssten sie Jean-Claudes Lebensversicherung auszahlen, wäre ihre Firma pleite. Also beginnen die Brüder Dewitt bei den Goethal-Schwestern herumzuschnüffeln, denn nur wenn Vorsatz oder Selbstmord vorliegt, können sie eine Auszahlung vermeiden. Und Leichen im Keller gibt es in der rabenschwarzen Krimikomödie "Clan" natürlich zur Genüge.

"Deadlines" in der ZDF Mediathek: Wiedersehen unter Freundinnen

Vier Freundinnen, die das Leben auseinandergerissen hat, treffen durch einen glücklichen Zufall in Frankfurt wieder zusammen. Elif ist Brokerin in England, Lena lebt politisch hochkorrekt, Franzi ist erfolgreiche Influencerin und Jo eine mittellose Lebenskünstlerin. Die Mädels sind natürlich wieder alle füreinander da. Die deutsche Serie "Deadlines" lotet die Eigenheiten, Abgründe und Marotten ihrer Protagonistinnen mit großem Vergnügen aus. Spielte im früheren Leben der Freundinnen noch Wodka und Unbeschwertheit die Hauptrolle, sehen sie sich jetzt mit gesellschaftlichen Erwartungen - Kinder und Karriere - konfrontiert. Und damit geht jede von ihnen anders um. Die Serie "Deadlines" findet einen erfrischend flapsigen Tonfall und erzeugt mit scharfen Wendungen wirklich witzige Situationen. Und als Sahnehäubchen gibt es vier starke Hauptdarstellerinnen. Alles sechs Folgen stehen ein Jahr in der ZDF-Mediathek.

Traumabewältigung "The Virtues" in der Arte Mediathek

Eine völlig entgegengesetzte Tonart schlägt die britische Serie "The Virtues" an. Joseph, ein 40-jähriger Handwerker aus Liverpool, lebt allein. Sein Sohn wohnt bei Ex-Frau und Stiefvater. Das Verhältnis ist gut, man hat sich miteinander arrangiert. Die Nachricht, dass die Familie nach Australien auswandert, haut Joseph den Boden unter den Füßen weg. Die Trauer über den Weggang seines Sohnes bricht bei Joseph alte Wunden auf. Verdrängte traumatische Erinnerungen aus seiner Kindheit kommen mit voller Wucht zurück. Joseph macht sich auf den Weg in seine alte Heimat Irland. Er ist entschlossen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Als erstes sucht er seine Schwester Anne auf, die ihn aber nach 30 Jahren nicht erkennt. Die Serie folgt - ohne viele Worte - Joseph bei seiner Aufarbeitung. Erst nach und nach wird dem Zuschauer klar, dass Joseph als Kind in ein Heim musste, und das hat Spuren hinterlassen. Die britische Serie "The Virtues" erzählt diese Suche nach Wahrheit und Heilung mit ungeheuer kraftvollen Szenen. Ganz in der Tradition von Mike Leigh oder Ken Loach ungeschönt und erschütternd traurig. Nicht das Erlebte steht im Vordergrund, sondern Josephs Weg, sich den eigenen Dämonen zu stellen. "The Virtues" steht noch bis 11. August in der Arte Mediathek.

Corona-Chronologie "Schockwellen" in der ARD Mediathek

Keiner, der am Brandenburger Tor das Jahr 2020 begrüßte, konnte ahnen, wie grundlegend sich dieses Jahr von allen vorherigen unterscheiden würde. Es dauerte noch eine Weile, bis sich die Erkenntnis durchsetzte, dass wir es mit einer Pandemie zu tun haben. Und selbst als die Fakten längst auf dem Tisch liegen, gibt es Politiker, die ihre Augen fest verschließen. In seiner Dokumentation "Schockwellen" montiert Volker Heise kommentarlos "Nachrichten aus der Pandemie" aneinander. Eine Chronologie wie ein Krimi: erschreckend, traurig, lehrreich - und manchmal auch sehr komisch.

