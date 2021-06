Stand: 25.06.2021 15:58 Uhr Mediathek-Tipps: Eine Dramaserie, Horror und Fußball-Sommerkino von Julia Jakob

Horror, eine Dramaserie mit "Trautmann" ein Fußballtorwart-Porträt im ARD Sommerkino: In den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte lassen sich viele außergewöhnliche Filme und Serien finden.

Die Mediatheken haben Ende Juni und im Juli einiges zu bieten. Mit dabei: eine dramatische Serie um Missbrauch und Gewalt gegen Frauen aus Chile, das Fußballdrama "Trautmann" mit David Kross als legendärer Fußballtorwart und ein Horrorfilm aus Norddeutschland - das Regiedebüt von Esther Bialas für die NDR Filmreihe "Nordlichter".

"Die Meute" - Chilenische Serie um Missbrauch in Arte Mediathek

8 Folgen á 45 Minuten

Genre: Dramaserie aus Chile ab 16 Jahren

Staffel 1 bis zum 24. Juli in der Arte Mediathek

Fernsehproduktionen aus Chile sieht man selten auf europäischen Kanälen. Die Serie “Die Meute” hat es aber geschafft. Behandelt sie doch auch ein weltweit relevantes Thema: Missbrauch und Gewalt gegen Frauen. Die Leiche von Blanca wird in einer Schlucht entdeckt. Doch ganz so einfach wird der Fall für die ermittelnde Kommissarin nicht. Denn die tote Blanca war Wortführerin bei einem Streik in der Schule. Dort werden die Missbrauchsvorwürfe gegen einen Lehrer nicht ernst genommen. Es ist nicht klar, ob ein Missbrauch vorlag.

"Die Meute" wurde von einem wahren Vergewaltigungsfall im spanischen Pamplona inspiriert. Eine Gruppe von Männern verging sich damals gemeinschaftlich an einer Frau, anschließend stellten sie Videos davon ins Netz. Beim ersten Prozess sahen die Richter den Tatbestand der Vergewaltigung als nicht gegeben, weil es Zitat "keine Schläge oder Drohungen" gegeben habe. Die Serie macht unaufgeregt klar, wie schmal der Grad zur Belästigung ist und wie schwierig die Beurteilung. Aber auch, wie vernagelt viele bei dem Thema sind. Beim Betrachten stellen sich manchmal wegen Ignoranz die Nackenhaare auf. Die erste Staffel ist noch bis 24. Juli in der Arte-Mediathek.

"Der Giftanschlag von Salisbury" in der Arte Mediathek

Eine wahre Begebenheit, ein Verbrechen, das zu internationalen Spannungen führte - das erzählt die britische Serie "Der Giftanschlag von Salisbury". Im März 2018 wurde der russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia bewusstlos in der Stadt Salisbury gefunden. Die Serie erzählt die wahre Geschichte einer perfiden Vergiftung. Das russische Wort Nowitschok bedeute Neuankömmling, heißt es in der Serie.

"Es wurde von der UdSSR entwickelt, während des Kalten Krieges. Und es ist eines der tödlichsten, synthetischsten Nervengifte, die es gibt." Bis aber die Beamten überhaupt dem Nervengift Nowitschok auf die Spur kommen, vergeht viel Zeit. Wer hatte alles damit Kontakt, wo kommt es her, wie kam es nach Salisbury? Das alles erzählt die Serie schnörkellos. Das Entsetzen über diese Tat und die Angst in der Bevölkerung braucht keine filmischen Tricksereien. Die vier Folgen von "Der Giftanschlag von Salisbury" stehen bis zum 9. Juli in der Arte Mediathek.

"Wo kein Schatten fällt" - Horrorfilm im NDR Fernsehen

In "Wo kein Schatten fällt" aus der Reihe von NDR Filmreihe "Junge Filme junger Frauen" kehrt die ruhige Hanna nach dreijährigem Aufenthalt im Internat zum ersten Mal in ihr Heimatdorf zurück. Dort soll sie über die Sommerferien im Schlachtbetrieb ihres Vaters aushelfen. Doch Hanna merkt schnell: Sie ist hier nicht willkommen. Hannas Mutter verschwand vor vielen Jahren im Moor - und mit ihr drei Männer. Es hält sich noch immer der hartnäckige Glaube unter den Dorfbewohnern, dass Hannas Mutter eine Hexe war, die die Männer in den Tod lockte. Da sie ihrer Mutter zunehmend ähnlicher wird, muss auch Hanna mit den Verdächtigungen leben, vom Bösen besessen zu sein. Mit Valerie Stoll, Milena Tscharntke, Godehard Giese, Sascha Alexander Geršak, Sebastian Hülk, Anne Lebinsky und Rick Okon. Buch: Lena Krumkamp, Regie: Esther Bialas. Der Film FSK 16) ist ab 28. Juni hier zu sehen und bis zum 12. August in der ARD Mediathek.

Sendetermin NDR Fernsehen 28. Juni, 23.15 Uhr

"Trautmann" - Fußballdrama im Sommerkino und ARD Mediathek

Bert Trautmanns Geschichte beginnt im Film 1945 in einem englischen Kriegsgefangenenlager. Es ist Trautmanns Glück, dass der Geschäftsmann Jack Friar ihn im Lager Fußball spielen sieht. Er kann ihn als Laden-Hilfe gebrauchen - und als Verstärkung für den kleinen Fußballverein, den er trainiert. Seine Familie allerdings ist "not amused".

Trautmanns Lebensgeschichte, die in Wirklichkeit ein paar Haken schlug, wurde für den Film mit David Kross als "TrauT the Kraut" in der Hauptrolle sehr verdichtet. Die Dialoge wirken oft gedrechselt und die anfängliche Sprach-Barriere wird in der deutschen Synchronisation völlig eingeebnet. Dennoch ist die Geschichte berührend, weil sie deutlich macht, was es den europäischen Nachbarn nach 1945 abverlangt hat, überhaupt wieder mit den Deutschen zu reden. Die Stadion-Szenen feiern den Fußball, der Film insgesamt die Völkerverständigung - zwei gute Gründe, sich "Trautmann" anzuschauen. Zu sehen in der ARD Mediathek bereits ab 4. Juli bis zum 1. August 2021

Sendetermin Das Erste: Montag, 5. Juli ab 20.15 Uhr im ARD Sommerkino.

