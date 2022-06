Krisen, Skandale, Glamour: Die Queen Elizabeth im Film Stand: 02.06.2022 07:38 Uhr Die Britinnen und Briten feiern das 70-jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.. Keine hat mehr politische, aber auch private Krisen durchlebt. Deshalb ist kaum eine Monarchin so spannend als Film-Heldin. Beitrag anhören 4 Min

von Walli Müller

Wie das damals genau zuging bei der Krönungszeremonie der Queen, kann man sich in der Serie "The Crown" anschauen - Staffel 1, Folge 5. Prinz Philip setzt als Zeremonienmeister erstmals eine Fernsehübertragung durch. Ein Kniefall vor aller Welt aber kränkt seinen Stolz.



Ich werde mich fühlen, als würde eine Amöbe sich vor seiner Frau niederwerfen. - Du entwickelst eine Schwäche und Unsicherheit wie ich sie von Dir noch nie erlebt habe! - Bist Du meine Frau oder meine Königin? - Ich bin beides, und ein starker Mann würde vor beiden knien. - Ich knie nicht… Prinz Philip und die Queen in "The Crown"

"The Crown": Serie über Queen und Prinz Philip als gewöhnliches Ehepaar

Die Königin und Prinz Philip als gewöhnliches, streitendes Ehepaar - diese Blicke durchs Schlüsselloch der Royals machen "The Crown" so interessant für Normalsterbliche. In Wahrheit entspringen die Szenen natürlich der Phantasie von Drehbuchautor Peter Morgan.

Immerhin recherchiert er akribisch und lässt sich gut beraten, sagt die ARD-Adelsexpertin Leontine von Schmettow in der Talk Show "3 nach 9". Sie sei erstaunt, wie dicht man bei der Serie an der Wahrheit geblieben sei.

Oscars und Emmys für Queen-Darstellerinnen

Zumindest gilt das für die ersten Staffeln, in denen Claire Foy die junge, frisch gekrönte Queen spielt, die noch mit ihrer Rolle hadert. Verkörpert von begabten Schauspielerinnen, wird aus der Monarchin, die über den Dingen steht, ein Mensch.

Man durchlebt private Sorgen mit ihr und lernt ihre Rolle und ihr öffentliches Auftreten zu begreifen. Claire Foy und ihre Nachfolgerin bei "The Crown" als die ältere Elizabeth, Olivia Colman, werden dafür mit Emmys und Golden Globes geadelt. Schon 2007 wird für Helen Mirren der Kino-Auftritt in "Die Queen" zum Triumph: Sie erhält den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Queen Elizabeth.

Drehbuchautor ist auch damals schon Peter Morgan. Er thematisiert das unsensible Verhalten der Königin nach dem Tod von Prinzessin Diana, das die Monarchie in eine Krise stürzt. Es heißt, die Königin habe den Film gesehen und für gut befunden. Aber würde man sie wohl auch mit Erdnüsschen auf der Couch beim Bingewatchen von "The Crown" erwischen?

Alles, was man dazu weiß, stammt aus der Gerüchteküche. Eine Enkelin soll auf einer Party verraten haben, dass Oma die Serie möge. Das könnte sich allerdings bei der umstrittenen vierten Staffel geändert haben, in der sie recht hartherzig im Umgang mit Schwiegertochter Diana gezeichnet wird.

"A Royal Night" - haarsträubende Schmonzette über die junge Elizabeth

Die Gefahr, dass die fiktiven Film-Königinnen beim Publikum das Bild der echten Monarchin prägen, besteht natürlich. Peter Morgan versichert, er sei sich dieser Verantwortung bewusst.

Zu den weniger gelungenen Film-Auftritten der britischen Königin gehört "A Royal Night" - eine haarsträubende Schmonzette über die junge Prinzessin Elizabeth, die am 8. Mai 1945 mit ihrer Schwester aus dem Palast ausbüchst, um den Sieg über die Deutschen zu feiern - und auch gleich noch einen echten Working Class-Man abschleppt.



Sie haben mich die ganze Nacht belogen! - Heute hat es niemanden interessiert, wer ich wirklich bin. Ohne Sie hätte ich niemals die Gelegenheit gehabt, ein ganz gewöhnliches Mädchen zu sein. Zitat aus "A Royal Night"

Dann doch lieber die Königin als Zeichentrickfigur: In "Royal Corgi" ist sie allerliebst karikiert als knuffig rundliche Hundeliebhaberin, der die Vierbeiner das Schloss ruinieren.

Lang lebe die Queen!

Staffel 5 von "The Crown" mit Imelda Staunton als Queen

Ab November in Gestalt von Imelda Staunton, die den Part in Staffel 5 von "The Crown" übernimmt und schon mal versichert, dass sie ihr Allerbestes geben wird, um den hohen Standard der Film-Queens zu halten.

