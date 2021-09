Kranitz - Bei Trennung Geld zurück - vorab in der Mediathek Stand: 14.09.2021 12:51 Uhr Um die Beziehungen seiner Kundschaft zu reparieren, ist dem unkonventionellen Paartherapeuten Klaus Kranitz keine Wahrheit zu direkt und kein Mittel zu abwegig. Sechs Folgen mit Geld-zurück-Garantie!

Eine "normale" Paartherapie hält Klaus Kranitz (Jan Georg Schütte) nur für teure Trennungsbegleitung. Sein Selfmade-Ansatz verspricht den schnellen Erfolg. Er bringt stockende Zweisamkeit wieder zum Laufen - in wenigen Sitzungen und mit Geld-zurück-Garantie! Um die Beziehungen seiner Kundschaft zu reparieren, ist dem unkonventionellen Paartherapeuten keine Wahrheit zu direkt und kein Mittel zu abwegig. Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, zugleich Regisseur und Co-Autor, verkörpert brillant den ebenso raffinierten wie abgründigen Titelhelden der sechsteiligen Serie. Das exzellent besetzte Ensemble nutzte die spielerische Freiheit des Impro-Formats, um die Besonderheiten und Absurditäten ihrer ungewöhnlichen Charaktere spontan vor laufender Kamera zu entwickeln. Als Vorlage diente das erfolgreiche ARD-Hörspiel "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück", das vom 10. Oktober an erneut in der ARD Audiothek und im Radio bei Bremen Zwei zu hören ist.

Impro-Serie um Selfmade-Therapeut Klaus Kranitz

Sechs Paare kommen zur Beratung in die Praxis des Selfmade-Therapeuten Klaus Kranitz. Als ehemaliger Immobilienmakler zeichnen sich seine Therapien durch direkten, pragmatischen Zugriff und Effektivität aus. Bei ihm gibt es kein langes Herumreden, kein Forschen in der Kindheit, kein Wühlen in alten Abläufen. Die Paare geraten durch die unkonventionellen und schrägen Maßnahmen von Kranitz in eine muntere Achterbahnfahrt des Beziehungswahnsinns. Doch am Ende bleiben sie zusammen. In welcher Form auch immer.

Gleichnamiges ARD-Hörspiel gab die Vorlage für die Serie

Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, zugleich Regisseur und Co-Autor, verkörpert brillant den ebenso raffinierten wie abgründigen Titelhelden der sechsteiligen Serie. Das exzellent besetzte Ensemble nutzte die spielerische Freiheit des Impro-Formats, um die Besonderheiten und Absurditäten ihrer ungewöhnlichen Charaktere spontan vor laufender Kamera zu entwickeln. Als Vorlage diente das erfolgreiche ARD-Hörspiel "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück".

Alle Folgen ab 15. Oktober vorab in der ARD Mediathek

Sendetermine im NDR Fernsehen

20. Oktober, 22.30 Uhr (Tine & Jochen - Er weint viel)

27. Oktober, 22.45 Uhr (Jörn & Mareike - Flöten für Kröten) sowie um 23.25 Uhr "Making of ... Kranitz erklärt: Von der Gurke zur Kröte"

3. November, 23.00 Uhr (Manni & Sandy - Barmbek statt Bahamas)

10. November, 23.00 Uhr (Jutta & Bernd - Pflegestufe Ehe), im Anschluss "Making of ... Kranitz erklärt: Wir haben Probleme"

17. November, 23.00 Uhr (Toto & Tom - Der Honesty Prank), im Anschluss "Making of ... Kranitz erklärt: Jeder kann Impro!"

24. November, 23.00 Uhr (Dennis & Nyota - Aber ohne Schürze)

