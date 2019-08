Stand: 04.08.2019 06:55 Uhr

Scheidungskömödie mit Tukur und Gedeck Und wer nimmt den Hund? , Regie: Rainer Kaufmann Vorgestellt von Bettina Peulecke

Sie gehören zu den ganz großen ihrer Zunft: Martina Gedeck und Ulrich Tukur sind zwei mehrfach ausgezeichnete Ausnahmeschauspieler, die jetzt gemeinsam vor der Kamera zu Höchstform auflaufen. Zu sehen in der Scheidungskomödie: "Und wer nimmt den Hund?"

Filmtrailer: "Und wer nimmt den Hund?" 05.08.2019 10:55 Uhr Sie galten als Vorzeigepaar und stehen nun vor der Scheidung. Bei der Paartherapeutin versuchen es Doris und Georg mit Vergangenheitsaufarbeitung anstelle eines Rosenkriegs.







Georg und Doris sitzen gemeinsam vor ihrer Therapeutin und den Scherben ihrer Ehe. Aber die Trennung, die Doris und Georg nach fast 25 Jahren Ehe beschlossen haben, soll anständig über die Bühne gebracht werden. Der Auslöser: Georg hat in schönster Midlife-Crisis-Manier ein Verhältnis mit seiner 30 Jahre jüngeren Doktorandin angefangen. Das hat er Doris am Frühstückstisch immerhin offen ins Gesicht gesagt. Ansonsten gibt es - wie bei vielen Dingen - unterschiedliche Auffassungen darüber, was in der Vergangenheit passiert ist.

Wie bei einer Dokumentation sprechen die Darsteller direkt in die Kamera. Der Zuschauer erfährt mehr über ihr gemeinsames Leben, die zwei Kinder, die guten und die immer schlechter werdenden Zeiten. Ulrich Tukur hat lange kein so ausgefeiltes Drehbuch gelesen. Er sagt: "Die Grundierung ist bitter, aber die Art und Weise, wie es sich oben entwickelt, dialogisch und das Verhalten der beiden zueinander, das ist toll."

Wunderbare Darsteller, überflüssiger Klischee-Klamauk

In der Tat sind die oft sehr pointierten Dialoge, die die Stärke des Filmes sind - neben den beiden wunderbaren Hauptdarstellern, bei denen sich im Laufe der Trennungstherapie eine heftige Lawine geballter Emotionen entlädt. Auf Aktion folgt eben auch immer Reaktion, etwa wenn Doris verkündet, nun auch jemand anderen kennengelernt zu haben. Vieles ist aber eben nicht überraschend. Leider werden dann doch so einige Stereotype aufgerufen.

Das Auto abfackeln?

Wenn Doris etwa als frustrierte Ehefrau den Wagen ihres Mannes mehrfach ins hauseigene Garagentor rammt - ist das witzig und nachvollziehbar. Wenn sie das Auto der Geliebten des Gatten abfackelt ist das jedoch überzogen, überflüssiger Klischee-Klamauk. So authentisch manches wirkt, so überkonstruiert sind andere Szenen. Durchweg überzeugend sind nur die Hauptdarsteller.

Und wer nimmt den Hund? Genre: Komödie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Lucie Heinze, Angelika Thomas, Marcel Hensema, Julika Jenkins, Peter Jordan Regie: Rainer Kaufmann Länge: 93 Min. FSK: keine Altersbeschränkung Kinostart: 8.August 2019

