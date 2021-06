Freikarten zum Kinostart gewinnen Stand: 24.06.2021 05:00 Uhr Am 1. Juli startet das erste offizielle Kino-Wochenende. Die Moin Filmförderung lädt ein und vergibt Freikarten für Vorstellungen in 32 Kino-Sälen Schleswig-Holsteins. NDR 1 Welle Nord ist mit dabei und verlost ebenfalls Tickets!

Mit dem bundesweiten Kinostart öffnen auch die Kinos Schleswig-Holstein wieder ihre Säle. Am Startwochenende gibt es von Donnerstag, 1. Juli, bis Sonntag, 4. Juli, unter dem Motto "Moin - Die erste Runde geht auf uns" in 32 Kinos in Schleswig-Holstein jeweils eine Umsonst-Vorstellung. Die Kino-Freikarten gehen an Filmfans im ganzen Land. Die Kinobetreiber vergeben sie vor Ort an Familien, die vom Lockdown besonders betroffen waren oder als Dankeschön an diejenigen, die uns allen in dieser Zeit den Rücken freigehalten haben: Von der Erzieherin über den Krankenpfleger bis zur Busfahrerin - für euch geht die erste (Kino-)Runde auf uns! NDR 1 Welle Nord beteiligt sich an der Aktion und verlost für drei Filmvorstellungen im Land Tickets an Kinofreunde.

Karten für Kinofilme gewinnen - etwa für Ottos "Catweazle"

Drei Highlights aus dem Programm der MOIN Filmförderung (ehemals Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein) laufen zum Neustart der Kinos auf den Leinwänden: die Komödie "Catweazle" mit Otto Waalkes als verrücktem Magier, das Animationsabenteuer "Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" und die bitterböse Politsatire "Curveball - Wir machen die Wahrheit", eine Arte/NDR Koproduktion. Alle drei Filme werden im Verlauf des Sommers auch bundesweit in den Kinos starten.

Karin Prien: "Niedrige Inzidenzwerte ermöglichen Kinoöffnung"

Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein sagt: "Einzelne Kinobetriebe waren schon kulturelle Modellprojekte oder haben in diesen Tagen von der Öffnungsoption in der Landesverordnung Gebrauch gemacht. Aber nun rückt der große Tag näher: der bundesweit verabredete Kinostart am 1. Juli. Die Rahmenbedingungen sprechen dafür - die derzeit niedrigen Inzidenzwerte ermöglichen diesen Schritt." Das Kinopublikum fiebere diesem Moment entgegen. "Umso dankbarer bin ich den Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern im Lande, dass sie durchgehalten haben und sich nun gut aufgestellt präsentieren." Daran hätten nicht zuletzt die Bundes- und Landeshilfen einen guten Anteil, so Prien.

Helge Albers, Geschäftsführer der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein kündigt an: "Werft das Popcorn in die Höhe, die Kinos öffnen wieder!". Er sei mehr als froh, so Albers, dass die Lichtspielhäuser im Norden nach den schweren Monaten des Lockdowns wieder öffnen dürften. "Mit der #MOINKINO-Aktion möchten wir uns bedanken: Für das Durchhalten in der Krise und für die Unterstützung für die Kinos. Ab nun heißt es wieder: Runter von der Couch - ab ins Lieblingskino ums Eck!"

Otto Waalkes: "Im Kino läuft's wieder!"

Otto Waalkes, Hauptdarsteller und Ko-Produzent von "Catweazle" freut sich schon auf den Neustart: "Salmei Dalmei Adomei - 'Catweazle' zaubert offene Kinos herbei! Jetzt endlich ist es soweit: Im Kino läuft's wieder!" Wer könne die Magie besser auf die große Leinwand zurückbringen, als ein Magier wie Catweazle? "Ich freue mich wirklich sehr, dass Klein und Groß nun endlich wieder gemeinsam lachen und träumen können - im Kino!".

Sunna Isenberg, Produzentin von "Die Olchis" sagt: "Wir sind überglücklich, dass die Kinos nun öffnen! "Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" handelt von Freundschaft, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit und ist ein perfekter knallbunter Sommerspaß für die ganze Familie." Amir Hamz, Produzent von "Curveball" erzählt: "Nach so einer langen Zeit endlich wieder Kollektiverlebnisse im Kino, endlich wieder Geschichten auf der großen Leinwand. Wir sind so froh, unseren Berlinale-Publikumsliebling im September starten zu können."

NDR 1 Welle Nord verlost Kino-Tickets für Vorstellungen ab 1. Juli

Und so läuft es: NDR 1 Welle Nord verlost für das Startwochenende ab 1. Juli in drei Kinos in Kiel, Husum und Fehmarn jeweils 10 x 2 Tickets online für die drei genannten Filme. Machen Sie jetzt mit: Suchen Sie einen der Filme in einem der Orte aus und füllen Sie die persönlichen Daten im nachfolgenden Formular aus. Mit Glück sind Sie am bundesweiten Kino-Startwochenende mit dabei! Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Unterstützt wird die Aktion von der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein, der Tobis für "Catweazle" (Kinostart 1. Juli), WunderWerk/ Leonine Studios für "Die Olchis" (Kinostart 22. Juli) und Bon Voyage Films/ Filmwelt Verleihagentur für "Curveball" (Kinostart 9. September). MOIN Filmförderung steht für Moving Images North.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Der Tag in Schleswig-Holstein | 24.06.2021 | 06:00 Uhr