Kinokulturpreis MV geht an Kinos aus Rostock und Greifswald Stand: 08.06.2022 15:15 Uhr In Neustrelitz wurde am Mittwochabend zum vierten Mal der Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Die Jury entschied sich, den jeweiligen Spitzenpreis nach Rostock sowie nach Greifswald zu vergeben.

von Thomas Naedler

Der Kinokulturpreis hilft jenen Kinos, die in oft kleinen Städten in kleinen Sälen Programm machen, die auch Filme abseits des Mainstreams auf die Leinwand bringen und die als kulturelle Institutionen wichtig sind für ihr Umfeld. Bei den gewerblich betriebenen Häusern erhielt in diesem Jahr das Kino "Lichtspieltheater Wundervoll" in Rostock die Auszeichnung "Spitzenpreisträger". Die Ehrung ist mit 10.000 Euro dotiert.

Preisgelder in Höhe von 100.000 Euro vergeben

Jeweils 7.500 Euro bekommen das Kino Boizenburg, das Luna Filmtheater in Ludwigslust, sowie das fabrik.kino 1 in Neustrelitz für ihr hervorragendes Programm. Bei den nicht-gewerblichen Spielstätten entschied sich die Jury für den Filmclub Casablanca in Greifswald - als Spitzenpreisträger bekommt dieses Kino ein Preisgeld von 4.000 Euro. Diesmal erhielten landesweit 27 Kinos Preisgelder. Insgesamt konnte die Jury 100.000 Euro vergeben. Das Geld kommt von der Filmförderungs-Gesellschaft M-V.

