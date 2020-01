Stand: 15.01.2020 11:45 Uhr - NDR 90,3

"Lindenberg! Mach dein Ding!": Panik, Party, Pathos Lindenberg! Mach dein Ding! , Regie: Hermine Huntgeburth Vorgestellt von Daniel Kaiser

Der Film "Lindenberg! Mach dein Ding!" von Regisseurin Hermine Huntgeburth erzählt Lindenbergs Lebensgeschichte von der Kindheit in Westfalen bis zum großen Durchbruch in den 70er-Jahren in Hamburg.

Udo Lindenberg: "Lindenberg! Mach Dein Ding" Kulturjournal - 13.01.2020 22:45 Uhr Autor/in: Thorsten Mack Er ist der Typ, der sein Ding macht: Udo Lindenberg, der Mann mit Sonnenbrille und Hut, den quasi jeder kennt. Doch wie wurde aus Udo Udo? Das erzählt jetzt der Film "Lindenberg! Mach Dein Ding".







Glasiger Blick, offener Mund, schlauer Charme: Jan Bülow spielt die Rolle als Udo phänomenal. Perfekt trifft er den schlaksigen Marionettengang und den näselnden Slang. "Wie eine Inkarnation", sagt das Original Udo Lindenberg bei der Premiere. "Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe: in meiner Spürnase ein Riesengejucke. Here is the one and only."

Von Udos Kindheit im grauen Gronau bis zum Durchbruch

Regisseurin Hermine Huntgeburth erzählt Udos Kindheit im grauen Gronau der Nachkriegszeit. Fies und auch tragisch spielt Charly Hübner den tyrannischen Vater. Ein Trinker, der dem Jungen zwar ein Schlagzeug schenkt, aber ihm den Traum nicht gönnt.

Die 70er-Jahre auf St. Pauli sind eine Ausstattungsorgie: Zuhälter mit Pelzmänteln, spektakuläre Autos, modisch gefärbten Unterhosen mit Eingriff - alles liebevoll designt bis ins letzte Detail.

Lindenberg kritzelt Songtexte auf Bierdeckeln

Lindenberg macht als Schlagzeuger Live-Musik in einem Sex-Club und kritzelt in den Kaschemmen auf Bierdeckeln Texte für seine späteren Songs. Jedes Lied ist eine Anekdote - auch beim Ausflug nach Ost-Berlin. Im Film wird nicht getrunken, es wird gesoffen - immer aus der Pulle.

Es dauert ein bisschen, bis der Typ von der Plattenfirma, den Detlev Buck spielt, sich auf deutsche Songs einlässt. Udo ist aufgerieben zwischen Idealismus für die Musik und Versagensängsten. Bis ein Mann in Frauenkleidern - gespielt von Tim Fischer - ihm den entscheidenden Rat gibt: "Lindenberg! Mach dein Ding!"

Ein Film über das Lebensgefühl der 70er

In "Lindenberg! Mach dein Ding!" ist alles mit Pathos aufgeladen. Jedes Detail muss eine tiefere Bedeutung haben. Mitgerissen wird man aber vor allem vom genial eingefangenen Lebensgefühl der 70er-Jahre mit rauschenden Partys unter Kronleuchtern in der legendären Villa Kunterbunt. Und von Jan Bülow mit seiner "Panik"-Gürtelschnalle, der glaubhaft zeigt, dass Udo mehr ist als nur ein kultiger Typ oder eine Karikatur, sondern ein Mensch mit Träumen und Zielen, der nicht aufgibt und sein Ding macht

Lindenberg! Mach dein Ding! Genre: Biografie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Jan Bülow, Detlev Buck, Max von der Groeben Regie: Hermine Huntgeburth Länge: 135 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 16. Januar 2020

