Kino in MV: Wenn die Dorfkirche zum Kinosaal wird Stand: 19.10.2021 14:08 Uhr Die Filmreihe "Starke Stücke" bietet Programmkino in Dorfkirchen seit nun mehr zehn Jahren an. Veranstalter sind die Evangelische Landeskirche und die Filmlandgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern.

von Karin Erichsen

In den mecklenburg-vorpommerschen Kinos war das bewegende Filmporträt über den russischen Ballett-Tänzer Rudolf Nurejew, wenn überhaupt, nur ganz kurz zu sehen. Aber die Kirchengemeinde Uelitz hat ihn sich in diesem Jahr für ihren Kinoabend ausgesucht. In dem Film geht es nicht nur um Tanz, sondern auch um Zeitgeschichte: Rudolf Nurejew, Startänzer des Leningrader Balletts, war in den 60er-Jahren auf einer Tournee nach Paris in Frankreich geblieben. Der britische Schauspieler und Regisseur Ralph Fiennes hat es unter dem Titel "The White Crow" verfilmt.

Obwohl sich kaum einer im Kirchenraum speziell für Ballett interessiert, sind die Zuschauer von dem Stück stark berührt. Kommen nach der Vorstellung miteinander ins Gespräch. Die Kirchengemeinde Uelitz war schon vor zehn Jahren dabei, als die Filmreihe "Starke Stücke" erstmals aufgelegt wurde, erzählt Pastorin Kristin Gatscha. Inzwischen sind die Kinoabende im Herbst in der beheizbaren Uelitzer Dorfkirche zur guten Tradition geworden.

Rund 500 Filme im Angebot in MV für Filmabende

Kultur aufs Land zu bringen und einen Austausch anzuregen, ist das erklärte Ziel der Reihe "Starke Stücke", sagt Organisator Christian Meyer, Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg. Er freut sich über den Erfolg der Initiative von Landeskirche und Filmlandgesellschaft. In diesem Jahr haben sich trotz Pandemiebedingungen so viele Gemeinden beteiligt wie nie zuvor.

Entsprechend groß ist auch die Bandbreite der Themen, um die es in den Filmen geht. Aus einem Katalog von inzwischen rund 500 Stücken können sich die Gemeinden Filme aussuchen, die zu ihnen passen. Die Technik und einen professionellen Filmvorführer schickt die Landeskirche. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Sie werden zur Hälfte zur Kostendeckung verwendet und kommen zur anderen Hälfte den Kirchengemeinden zu Gute.



