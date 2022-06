Kino Boizenburg: Auszeichnung im Jubiläumsjahr Stand: 08.06.2022 15:41 Uhr Eines der ausgezeichneten Lichtspielhäuser des Kinokulturpreises MV ist das Kino in Boizenburg. Was ist das Besondere an diesem kleinen Haus? Thomas Naedler hat sich vor Ort umgesehen.

von Thomas Naedler

Es ist wenig los an diesem sonnigen Nachmittag in Boizenburg. Der Pferdemädchenfilm "Immenhof" läuft schon in der zweiten Woche. Viele, die ihn sehen wollen, haben ihn gesehen - acht Gäste sitzen im Saal im Erdgeschoss. Der wird auch für Veranstaltungen genutzt.

"Die Bühne ist jetzt gerade verkleinert, die hat noch eine Vergrößerung, wenn richtige Bands spielen. Hier sind die Sitzplätze verschiebbar", erklärt Christian Lempp. Er hat das Kino vor 20 Jahren übernommen - als Chef einer Gesellschaft, die zu 60 Prozent der Stadt gehört und zu 40 Prozent einer Hamburger Filmproduktionsfirma.

70.000 Euro Zuschuss von der Stadt

Damit gilt das Haus als kommunales Kino - das sichert das Überleben im 11.000-Einwohner-Städtchen an der Elbe. Im Haushalt für dieses Jahr hat die Stadtpolitik 70.000 Euro Zuschuss eingeplant. "Es wurde erkannt, dass das mit großem Abstand die preiswerteste Kultur- oder Freizeiteinrichtung in dieser Stadt ist. Jedes Museum, jede Bibliothek, jedes Schwimmbad, jede Turnhalle ist viel, viel teurer", berichtet Lempp.

Zwischen fünf und acht Euro fünfzig kostet die Kinokarte. Weil besonders viele Kinder und Jugendliche die Vorstellungen besuchen, lag der Durchschnittspreis für ein Ticket im vergangenen Jahr hier in Boizenburg bei gerade einmal sechs Euro - bundesweit sind es im Schnitt ein Euro siebzig mehr. In normalen Jahren kommen so um die 25.000 Besucher pro Jahr - in den Pandemiejahren waren es bis zu zwei Drittel weniger.

Zwei Säle - mit Fernbedienung von der Kasse

Zum zweiten Saal geht es eine schmale Treppe hinauf fast bis unters Dach - wer falsch abbiegt, steht im Vorführraum und hört das Surren von Computer und Beamer. Alles ist sogar von der Kasse aus fernbedienbar - das spart Personal. Zu dritt halten sie hier ihr Kino am Laufen. 45 Plätze unten - 122 Plätze oben. "Der Kinosaal ist groß genug. Ich würde eher sagen, er ist fast überdimensioniert für Boizenburg", meint Christian Lempp.

Premiere vor 90 Jahren

Zwei Jubiläen begehen sie hier in diesem Jahr: Vor neunzig Jahren ist in dem schmalen Haus im Stadtzentrum der erste Film gezeigt worden - leider weiß niemand mehr, welcher es war. Vor 20 Jahren fand die Rettung des von vielen schon totgesagten Hauses statt: Die Stadt stieg als Gesellschafter ein, ein zweiter Saal wurde eingerichtet.

Freikarten zu gewinnen: Wimmelbilder an Bushaltestellen

Ein Rätsel haben sich Christian Lempp und seine Kolleginnen deshalb ausgedacht - für die Zuschauer. An Bushaltestellen in Boizenburg hängen derzeit Wimmelbilder als Großplakate - 60 Filme hat eine Illustratorin darauf versteckt. "Die Leute, die alle 60 Filme erkennen, gewinnen eine Jahresfreikarte für das Kino Boizenburg", erklärt Lempp das Gewinnspiel.

Es gibt immer wieder die Diskussion in der Kinobranche um die Frage, wie die Häuser generell ihr Überleben sichern können - angesichts der prallvollen Mediatheken in den Wohnzimmern. Eine oft formulierte Idee ist, dass Kinos sich wandeln sollen zu sozialen Zentren, in denen Leute miteinander ins Gespräch kommen. Die Themen aus den Filmen könnten Anstoß dazu sein.

Mit allem, was das Boizenburger Kino der Kleinstadt derzeit bietet - an Filmen und Kultur drumherum - ist es dieser Idee schon sehr nahe.

