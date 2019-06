Stand: 17.06.2019 11:05 Uhr "Tolkien": Biografie über Schöpfer der Hobbits Tolkien , Regie: Dome Karukoski Vorgestellt von Bettina Peulecke "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" gehören zu den erfolgreichsten Fantasy-Büchern aller Zeiten, die Romanverfilmungen von Peter Jackson zu den erfolgreichsten Blockbustern. Jetzt kommt mit "Tolkien" ein Film in die Kinos, der sich mit dem Autor beschäftigt, dem britischen Schriftsteller J. R. R. Tolkien. Filmtrailer: "Tolkien" 17.06.2019 08:55 Uhr "Tolkien" erzählt vom Leben des Autors der "Hobbit"- und "Herr der Ringe"-Romane. Im Film steht seine Liebesgeschichte im Vordergrund, weniger sein literatisches Werk. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90 Es ist so etwas wie eine Bilderbuchkindheit, die John Ronald Reuel Tolkien und sein kleiner Bruder im ländlichen Sarehole Mill, in einem Vorort von Birmingham, erleben. Die Landschaft gilt als Inspiration für sein Auenland, der idyllischen Heimat der Hobbits. Schon früh erblüht seine Fantasie, und er erfindet und erzählt Geschichten. Ein Talent, das auch die schöne Edith beeindruckt, in die sich der junge, eher schüchterne Ronald verliebt. Der talentierte Tolkien findet am College Freunde fürs Leben Bild vergrößern Als der mittellose Tolkien ein Stipendium für das Exeter College bekommt, verlässt er jedoch den Ort ihrer Zweisamkeit und lässt Edith allein, um sich seiner zweiten großen Leidenschaft zu widmen: Sprachen. Doch zunächst wird er im Wunschseminar abgelehnt, allerdings nur, um sich umso stärker ins Zeug zu legen: "Professor! Seit frühester Kindheit bin ich fasziniert von Sprache, von ihr besessen! Ich habe eigene erfunden, vollständige, umfassende Sprachen. Sehen Sie, das ist alles aus meinem Herzen, der Schatz aus meiner Brust."

"Und die Zeichnungen?"

"Ich erfand Geschichten, Legenden. Denn wozu dient Sprache? Doch nicht nur zum Benennen von Dingen. Sie ist das Lebensblut einer Kultur, eines Volkes!"

"Ja, ganz richtig." Filmzitat Am College findet der zwar finanziell minderbemittelte, dafür doppelt talentierte Tolkien Freunde fürs Leben. Sie gründen eine literarische Gesellschaft und halten bedingungslos die Fahne der Kameradschaft hoch. Tolkien-Darsteller Hoult geht ganz in seiner Figur auf Bild vergrößern In Europa beginnt allerdings der Erste Weltkrieg - nicht alle werden ihn überleben. Schauspieler Nicolas Hoult, der zurzeit auch in "X-Men - Dark Phoenix" im Kino zu sehen ist, weist eine gewisse physische Ähnlichkeit mit dem jungen Tolkien auf. Er geht vollkommen in der Figur auf, mit all seiner Begeisterungsfähigkeit, die auch dem Autor zu eigen war. Kein Wunder, denn Hoult ist seit seinem elften Lebensjahr Tolkien-Fan. Damals spielte er in seinem ersten großen Film: "Es war schon beängstigend. Chris Weitz, der Regisseur von 'About A Boy', schenkte mir den Roman 'Der Hobbit'. Ich las ihn während der Dreharbeiten und wurde zum Fan der Bücher. Später fand ich die Verfilmungen von Peter Jackson fantastisch. Insofern war es eine Herausforderung und eine Ehre, nicht nur eine literarische Ikone, sondern einen meiner persönlichen Helden zu spielen!" Der Vater der Orks und Hobbits NDR Info - ZeitZeichen - 03.01.2017 20:15 Uhr Autor/in: Jutta Duhm-Heitzmann Am 3. Januar 1892 wird der britische Schriftsteller J. R. R. Tolkien geboren. Mit der "Herr der Ringe"-Trilogie schafft der Philologie-Professor einen Fantasy-Klassiker. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90 Download Das literarische Werk Tolkiens kommt in dem Film etwas zu kurz Als Held wird Tolkien in diesem Biopic allerdings nicht wirklich dargestellt. Eher als jemand, der mehr oder weniger durch Zufall zu seinem späteren literarischen Triumph gelangte. Im Vordergrund stehen die Liebesgeschichte, die bildungsbürgerlichen Konventionen zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die traumatisierenden Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Die Verbindungen zwischen dem Protagonisten und seinem literarischen Werk sind da eher dürftig. Tolkien Genre: Biografie Produktionsjahr: 2019 Produktionsland: Großbritannien Zusatzinfo: mit Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney Regie: Dome Karukoski Länge: 112 Min. FSK: ab 12 Jahre Kinostart: 20. Juni 2019 Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 17.06.2019 | 08:55 Uhr Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: https://www.ndr.de/kultur/film/Kino-Biografie-mit-Nicolas-Hoult-als-Tolkien,tolkien108.html

