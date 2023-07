Stand: 13.07.2023 22:09 Uhr Keine Einigung mit Produzenten: Schauspieler streiken in Hollywood

Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA treten in den Streik. Nachdem bei Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP keine Einigung erzielt werden konnte, werde ab Mitternacht die Arbeit niedergelegt, teilte die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA am Donnerstag in Los Angeles bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor hatten beide Seiten noch einen Schlichter hinzugezogen, aber trotz dieser Maßnahme konnte bis zur von der Schauspielgewerkschaft gesetzten Deadline keine Einigung gefunden werden. Die Schauspielerinnen und Schauspieler hatten unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche gefordert. Sie verlangen angesichts der hohen Inflation zudem höhere Gagen und Folgevergütungen von Disney, Netflix und Co. | Sendebezug: 13.07.2023 11:00 | NDR Info