Stand: 13.07.2023 11:00 Uhr Keine Einigung mit Produzenten: In Hollywood droht Schauspieler-Streik

In Hollywood könnte ein Streik der Schauspieler bevorstehen. In Verhandlungen mit den großen Filmstudios wurde bis zum Ablauf einer Frist in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) keine Einigung erzielt, wie die US-Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild am Donnerstag mitteilte. Die Vereinigung der Film- und Fernsehproduzenten sei nach mehr als vierwöchigen Verhandlungen "immer noch nicht bereit", auf die wichtigsten Forderungen der Gewerkschaft einzugehen und einen "fairen Abschluss" anzubieten. Ein Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler hätte gewaltigen Auswirkungen auf Film und Fernsehen. Die Drehbuchautoren der US-Film- und Fernsehindustrie waren bereits Anfang Mai in den Streik getreten. Sollten die Schauspieler folgen, wäre es der erste Doppel-Streik in Hollywood seit dem Jahr 1960. Die Darsteller verlangen angesichts der hohen Inflation unter anderem höhere Gagen und Folgevergütungen von Disney, Netflix und Co. | Sendebezug: 13.07.2023 11:00 | NDR Info