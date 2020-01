Stand: 26.01.2020 14:24 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

"Kartoffelsalat 3" begeistert Hunderte in Heide

Im ersten Film ging es um eine Zombie-Plage an einer Schule im kleinen Wesselburen. Im zweiten Film steht diese Schule nun vor dem endgültigen Aus. Denn in Wesselburen gibt es zwei Schulen - und nur die mit den meisten Neuanmeldungen soll überleben. Das soll nun mit einem Musical gelingen. So in etwa lässt sich der Film "Kartoffelsalat 3 - Das Musical" zusammenfassen. Mehrere Hunderte vor allem jugendliche Fans aus ganz Schleswig-Holstein waren am Sonnabend bei der Premiere in Heide dabei.

Viele bekannte Gesichter

Für seinen zweiten Kartoffelsalat-Film hat sich Torge Oelrich, bekannter ist er als Youtube-Star "Freshtorge", Akteure wie Martin Semmelrogge, Jasmin Wagner und Natascha Ochsenknecht an die Seite geholt. Oelrich drehte vor allem in seiner Heimatstadt Wesselburen (Kreis Dithmarschen).

Dass der aktuelle Film nach dem ersten Teil 2015 nun "Kartoffelsalat 3" heißt, hat übrigens damit zu tun, dass laut Torge Oelrich der zweite Teil immer schlechter ankommt. Deshalb hat er sich nach eigenen Angaben dazu entschieden, direkt mit dem dritten Teil weiterzumachen. Der Vorgängerfilm soll übrigens trotz schlechter Kritiken mehr als zweieinhalb Millionen Euro eingespielt haben.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 25.01.2020 | 19:30 Uhr