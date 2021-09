James Bond und das Geld: 007 als Wirtschaftsfaktor

Geliebt und umworben: James Bond als Wirtschaftsfaktor Stand: 28.09.2021 09:12 Uhr Am Donnerstag startet mit "No Time To Die" der letzte James Bond-Film mit Daniel Craig in den Kinos. Viele Firmen zahlen Millionen, um ihre Produkte im Film richtig platzieren zu können.

von Imke Köhler

Dass der Superagent gegen alle Widerstände die Welt rettet, ist Standard, dieses Mal will sich von 007 aber mehr als je zuvor auch eine Branche retten lassen: Die Filmindustrie und hier vor allem die Lichtspielhäuser. Die Kinobetreiber setzen darauf, dass der Bond-Blockbuster die Massen in die Kinos lockt und die Besucherzahlen wieder auf ein Vor-Corona-Niveau bringt.

Nach den langen Lockdowns stecken die Kinos tief in den roten Zahlen, Bond soll die Wende bringen. Tim Richards, Gründer und Chef der VUE Cinemas ist begeistert, dass Bond nach anderthalb Jahren Verzögerung endlich an den Start geht: "Wir sind zurück! Wir sind als Industrie wieder da! Und die Tatsache, dass ein so großer Film wie Bond so lange gewartet hat, spricht Bände, wie wichtig unsere Industrie ist."

James Bond ist Big Business

Auch Olli Challiner von Everyman Cinema bestätigt die große Bedeutung des Bond-Films für die Kinos und erzählt, was alles rund um den Agententhriller geplant ist: "Themen-Cocktails werde es geben, Partys, viele Vorstellungen, auch um Mitternacht, das sei alles sehr aufregend."

Keine Frage: James Bond ist Big Business. Die Produktionskosten von "No Time to Die" werden auf 250 Millionen US-Dollar geschätzt, zugleich hoffen die Produzenten offenbar auf Einnahmen von rund einer Milliarde US-Dollar.

VORSCHAU: "No Time To Die": Trailer zum 25. Bond-Film (3 Min)

Gelder fließen bei Bond-Produktionen in vielerlei Hinsicht, auch über Sponsorships und Product Placements. Bond-Filme präsentieren teure Markenprodukte, vom Aston Martin über das neuste Yacht-Modell von Spirit Yachts, bis hin zu Bollinger Champagner, Designeranzügen von Tom Ford und Omega-Uhren. Allein in dem zweieinhalbminütigen Film-Trailer ist mehrmals Bonds Armbanduhr zu sehen, eine Omega Seamaster Diver 300M 007 edition für 9.000 Euro. Die Verträge regeln, welche Produkte für wie lange im Bild sein dürfen.

Bond-Marketing-Maschinerie kennt kaum Grenzen

Weitere Informationen Dienstende: Zum letzten Mal zielt Daniel Craig als James Bond Seit 15 Jahren verkörpert Daniel Craig James Bond. Sein letzter 007-Film feiert heute in London Weltpremiere. mehr

Wie offensiv in James Bond-Filmen geworben wird, hat Casino Royale, der James Bond-Film von 2006, deutlich gezeigt. Damals fragte Vesper Lynd - die Frau, in die sich Bond unsterblich verliebt - ob er eine Rolex trage. "Omega," entgegnet Bond. "Wunderschön“, sagt sie daraufhin. Omega ist schon seit 1995 offizieller Sponsor für die Armbanduhren von Bond, aber das sollte den Zuschauern 2006 wohl noch einmal mit Nachdruck ins Gedächtnis gerufen werden.

Daniel Craig, der jetzt seinen letzten Auftritt als Bond feiert, durfte für das aktuelle Modell angeblich Designvorschläge machen, und als die Uhr dann auf einer Party in New York präsentiert wurde, wurde Craig als Stargast nach der Bedeutung von Bonds Uhren befragt. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, was die "Sun" Anfang des Jahres meldete: Dass einzelne Filmszenen noch einmal editiert oder sogar neu gedreht werden mussten, weil die gezeigten Markenprodukte nach all den Verzögerungen wegen Corona nicht mehr dem jeweils neusten Modell entsprachen.

Genau das aber wollen die Sponsoren im Film bewerben. Die Marketing-Maschinerie kennt kaum Grenzen. In London haben sich auch diverse Edelboutiquen und Einkaufspassagen ganz in 007-Design gehüllt, um ihre Produkte anzupreisen. Wie gesagt, Bond ist auch Big Business.

Weitere Informationen Bond Nr. 25, "Dune" und "Last Duel" starten im Kino-Herbst Kinofans freuen sich aufs Fantasy-Epos "Dune", auf Bond Nr. 25, aufs Roadmovie "Töchter" und auf zwei Filme von Ridley Scott. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 28.09.2021 | 11:20 Uhr