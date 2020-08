Stand: 03.08.2020 07:00 Uhr - NDR Info

"Irresistible": Unterhaltsame Satire über das US-Wahlsystem Irresistible - Unwiderstehlich , Regie: Jon Stewart Vorgestellt von Bettina Peulecke

Mit der satirischen Nachrichtensendung "The Daily Show" wurde der US-amerikanische Moderator, Komiker und Schauspieler Jon Stewart bekannt. Nach der Inszenierung des politischen Dramas "Rosewater" kommt nun die zweite Regiearbeit von Stewart in die Kinos: In der Politsatire "Irresistible - Unwiderstehlich" geht es um Wahlkampfmethoden in den USA.

Filmtrailer "Irresistible" 03.08.2020 09:55 Uhr In der Politsatire "Irresistible" geraten der demokratische Politikberater Gary Zimmer (Steve Carell) und die skrupellose Republikanerin Faith Brewster (Rose Byrne) aneinander.







Der Strategieplaner Gary Zimmer (Steve Carell) kennt sich perfekt mit dem US-amerikanischen Wahlkampf aus. Er soll für die Demokratische Partei nach der letzten verheerenden Niederlage den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. In den sogenannten "Swing States", also jenen Bundesstaaten, in denen die Wählerschaft sowohl für die eine wie für die andere Seite stimmen kann, soll er Wählerstimmen einfangen.

Seine Chance sieht er in Wisconsin, wo ein Kriegsveteran, der sich auf einmal für die Rechte von illegalen Immigranten einsetzt, für das Bürgermeisteramt kandidiert. Dies lässt er die Welt per Youtube wissen. Gary hat die zündende Idee: Dieser Mann könnte Demokratischer Präsident werden - er weiß es nur noch nicht.

Jon Stewarts Wahlkampf-Inszenierung zwischen Kühen

Mit Schwierigkeiten überzeugt der aalglatte Stratege den bärbeißigen Bürgermeister-Kandidaten. Vor Ort hat der zynische Gary aus Washington erst einmal Schwierigkeiten mit der freundlichen Landbevölkerung und mit der TV-Inszenierung des Kandidaten vor ländlicher Kulisse samt lautstarken Kühen.

Bald ruft die Kampagne auch Garys Erzrivalin und republikanische Gegenspielerin Faith auf den Plan, die sich im Wahlkampf für ihren Kandidaten ziemlich unlauterer Methoden bedient und Gary schon berufsbedingt nur Kontra gibt. Die kleine beschauliche Land-Community bestimmt fortan die Schlagzeilen und Talk-Shows und wird zum landesweiten Politikum.

"Irresistible": Satire mit Steve Carell mit ernstem Kern

Zwischen Kuhfladen, Trecker-und Tresentalk ist bald kein Auseinanderhalten mehr von Fakten und Fake News. Das alles ist streckenweise sehr intelligent und unterhaltsam, und hat am Ende auch noch einen charmanten Twist.

Dem Autor, Regisseur und Produzenten Jon Stewart geht es in seinem neuen Film um das große Ganze, die problematischen Mechanismen des amerikanischen Wahlsystems. "Statt sich über das Wetter Gedanken zu machen, mache ich mir Gedanken über das Klima. Im politischen Sinne also, was passiert, wenn der Wandel zu einem immer korrupteren Ergebnis beiträgt", sagt Stewart über die Motivation zu dem Film. "Es ging mir weniger um eine politische Figur wie Trump, als vielmehr um eine Systemperspektive." Er wünscht sich, dass das Publikum nicht nur gut unterhalten aus dem Kino geht: "Mir würde es gefallen, wenn die Leute aus dem Film kommen und sich darüber Gedanken machen, wie sich das ganze System auswirkt, wenn wir erlauben, dass es sich selbst zersetzt."

Irresistible - Unwiderstehlich Genre: Politsatire Produktionsjahr: 2020 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Steve Carell, Rose Byrne, Chris Cooper, Mackenzie Davis, Topher Grace, Natasha Lyonne Regie: Jon Stewart Länge: 102 Min. FSK: 6 Jahre Kinostart: 6. August 2020

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kultur | 03.08.2020 | 07:55 Uhr