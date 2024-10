"Informant": Thriller-Serie mit Jürgen Vogel in Das Erste Stand: 16.10.2024 13:45 Uhr In der NDR Serie "Informant - Angst über der Stadt" versetzen Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft. Die Serie läuft heute und morgen in Das Erste und steht bis Oktober 2025 in der ARD Mediathek.

Die sechs Folgen á 45 Minuten stehen nun in der ARD Mediathek und sind am 16. und 17. Oktober in Das Erste zu sehen.

Zwei Folgen der Thriller-Serie liefen Anfang Oktober als Preview auf dem Filmfest Hamburg. Natürlich im Kleinen Saal der Elbphilharmonie. Die Serie ist zum Großteil in Hamburg gedreht - mit vielen Szenen in der Elbphilharmonie, im Großen Saal, in den Fluren und auf den Treppen. Bei der Preview feierte das Publikum die Serie in Anwesenheit von Cast und Crew, darunter Regisseur Mathias Glasner ("Sterben") und die Hauptdarsteller Jürgen Vogel, Ivar Wafaei und Schauspielerin Elisa Schlott.

Matthias Glasner inszeniert Serie mit Jürgen Vogel

Die Serie erzählt in sechs Teilen davon, wie die Angst Ungeheuer gebiert; wie eigene Interessen dazu führen, dass entweder zu viel oder zu wenig getan wird - und wie dadurch Menschen und Familien zerstört werden. Matthias Glasner, für "Sterben" in diesem Jahr mit einem Deutschen Filmpreis in Gold und einem Silbernen Berlinale-Bären ausgezeichnet, schrieb die Drehbücher und inszenierte die Serie mit Jürgen Vogel, Elisa Schlott und Ivar Wafaei in den Hauptrollen.

Das Ergebnis ist ein moderner, urbaner Thriller - schockierend, vielschichtig und unterhaltsam. "Informant - Angst über der Stadt" ist eine Produktion der filmpool fiction in Koproduktion mit dem NDR, der ARD Degeto, Arte und dem NRK für die ARD.

